AI智慧探索你的大腦　找到連你都不知道的咖啡祕密

▲資訊月體驗創新咖啡AI體驗，邀請特派員-顏顏到場進行實測。（圖／ETtoday攝，以下同）

生活中心／綜合報導

一早起床、熬夜加班、朋友聚會等，很多人喜歡來杯咖啡提神，台灣人究竟有多愛咖啡呢？這個數字說出來你可能會嚇一跳，在台灣一年可以喝掉6億杯咖啡，繞地球1.35圈，同時相當於13萬座101。而每天來1-2杯咖啡已經變成許多人的生活習慣，也是生活必需品，試著想看看，你每天匆忙吞下去的咖啡因，曾有用心品嘗過它的味道嗎? 抑或是從未真正問過自己，喜歡甚麼樣的咖啡香氣? 是淡淡的果酸香、清甜的堅果香抑或是有著原野氣息的菸草香呢? 身處忙碌的社會的消費者，咖啡變成醒腦工具，而不是令人享受的飲品，人們容易忽視身體真正喜愛的咖啡風味。而近年來不論國內外，AI的運用已普及到生活中，甚至到探索分析人類大腦的感官味覺，這方面的技術著實蔓延開來，也延燒到個人咖啡喜好口味辨識，究竟這股熱潮會為咖啡注入甚麼新生命呢？

▲創新的AI咖啡體驗，連台北市副市長黃珊珊也給出高度評價。



讓AI解密你，託付給更懂你的AI使生活變得更美好

一般來說資訊月不外乎就是看看電腦週邊，不過今年的資訊月非常不一樣唷！因應台灣 AI (人工智慧) 發展蓬勃，且已經可以預見將全方位的改變不僅是科技、資訊產業發展，更是改變消費者的日常。可曾想過，就連每天必喝的一杯咖啡，竟也能夠透過AI科技，分析大腦真實反應，交叉比對後找出讓你「真正有感」的咖啡選擇 ？瑞士頂級咖啡品牌Nespresso領先跨界與台灣科技創新公司所羅門、神念科技、瑞艾科技共同技術合作開發，於資訊月主題館中，推出耳目一新的「創新AI咖啡體驗」。引進腦波檢測裝置，感測消費者對於10大經典咖啡香氣聞香瓶的腦波反應，誠實記錄體驗者的喜好數據。將這些數據頻譜，轉化為體驗者專屬的咖啡喜好分析圖後，最後由具備智慧視覺的機械手臂系統，自動化將滿足體驗者喜好的推薦咖啡膠囊送至眼前，現場就能品鑑一杯專屬頂級咖啡。台灣民眾將親身體驗AI科技，人工智慧可能比你更懂你自己！

▲Nespresso台灣事業部總監朴成鎔（Sung Yong Park）於開展首日搶先體驗感官檢測裝置，大方公開他的咖啡偏好秘密。

不用花大錢也可以體驗讓人為之驚呼的「AI咖啡」

Nespresso台灣事業部總監朴成鎔（Sung Yong Park）表示：「這是一個非常難得的機會，能夠貢獻Nespresso咖啡專業知識與技術，與台灣優秀的科技公司攜手開發出這次令人驚艷的AI咖啡體驗。台灣的咖啡愛好者，將有機會體驗用AI感測大腦真實反應數據而分析出的咖啡風味喜好，是否與認知上的喜好一致或是有不一樣的收穫 ! 當然，平常在Nespresso全台精品店，都有咖啡專家帶領消費者試飲發掘自己喜歡的香氣及咖啡選擇，未來，我們也會持續提升品鑑方式，讓每一杯咖啡時光更有趣、更完美。」

▲Nespresso「解密AI：讓大腦幫你找到最愛咖啡」限量體驗活動，將與2019資訊月於12 月全台巡迴展出。

眾人現場實地體驗，直呼太神奇了！

活動開場前，已經聚集許多喜愛咖啡的民眾，對於這項體驗更是躍躍欲試，首先體驗的民眾戴上腦波感測器，並依序嗅聞10種咖啡香氣表現食材 (包含可可、木質、菸草、香料、稻穀、麥芽、龍眼蜜、花香、紅果香、柑橘香)的聞香盲測，接著經過AI人工智慧判讀腦內的波動，並作分析及解讀，每個體驗者可領取專屬的AI咖啡報告書，並獲得Nespresso從28款經典咖啡中，推薦最適合的咖啡膠囊，現場由智慧視覺機器手臂，辨識出您最喜歡的膠囊後送至你的面前，即可至咖啡吧台區，品味專屬的Nespresso頂級咖啡，完成解密AI咖啡體驗，實測民眾說：「我測出來的這杯咖啡口感，我真的蠻喜歡的，太神奇了，原來喝咖啡還多了一個這樣的樂趣！」

▲特派員也現場為讀者們示範，咖啡如何搭配AI技術，同時選出最適合自己的咖啡。

讓喝咖啡幻化為身心靈的享受

想想如果每天一定要喝上1-2杯的咖啡，那何不選擇自己內心和大腦最渴望的咖啡?繁忙的工作天，讓自己的大腦每天早上在渴望的咖啡中覺醒，是一件多麼幸福的事情，喜歡喝咖啡的同好們，不妨來資訊月體驗看看，即日起至12/8 在台北世貿一館，如果沒機會來世貿一館的讀者也沒關係，12/12-16 移師台中國際展覽館、12/19-23 南紡世貿展覽中心、12/26-30 高雄國際會議中心，邀請大家一起來體驗大腦幫你選的AI咖啡囉！



了解更多> http://www.NESPRESSO.com





▲最後特派員也如願以償的品嘗到自己心中最適合的那一杯咖啡。