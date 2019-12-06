快訊／佛州海軍航空基地驚傳槍擊！　大門緊急關閉…槍手尚未被捕

記者王致凱／綜合報導

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola），當地時間6日上午驚傳槍擊事件，槍手尚未被制伏。目前，進出該基地的兩處大門均已被封閉，但當局並未透露其他具體消息。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，彭薩科拉海軍航空基地一名調度員在電話中證實「我們有突發狀況發生」，隨即掛斷電話；艾斯康比亞（Escambia County）郡警長辦公室發言人則說，「我能證實彭薩科拉基地內出現一名槍手，情況目前仍在持續。」

《今日美國》（USA Today）則報導，至少有3架醫療直升機飛抵該基地；彭薩科拉海軍航空基地發言人博爾茲（Jason Bortz）證實，當地時間6日上午7時（台灣時間6日晚間9時）左右基地內發生槍擊案，目前進出基地的兩處大門都已經關閉，基地處於封鎖狀態。海軍與執法部門已經展開調查，呼籲民眾遠離基地附近。

根據彭薩科拉海軍航空基地網站資訊，目前共有1萬6000名官兵在該基地內服役，另有7,400名文職雇員在此工作。

日前夏威夷珍珠港海軍造船廠才剛發生水兵槍擊事件，一名在潛艦服役的現役士兵朝3名國防部文職僱員開槍後自殺，造成2人死亡、1人受傷。