快訊／台南大舞廳槍案凶嫌美濃落網　南警押回調查偵辦

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區台南大舞廳槍擊案的涉案兇嫌陳姓男子，經市警四分局連日查緝，6日下午在高雄美濃緝獲，四分局於晚上押回分局，目前正深入調查偵辦中。

據了解，台南市安平區台南大舞廳，11月27日清晨5時多發生一起槍擊案，陳姓、吳姓男子，疑因敬酒與他人發生口角衝突，遭人持槍擊中腹部及手部受傷，由友人自行送醫救治，台南市警四分局據報前往舞場勘查，查扣一把掉落現場的改造手槍，警方案發後掌握1名陳姓男子涉案積極查緝中。

警方調查，陳嫌偕同女友全台四處逃竄，陳嫌怕被警方追蹤不敢用手機，住宿時也使用女友名義登記，市警四分局專案小組，從南部追到北部，並掌握到陳嫌兩人逃亡到台北，專案小組並通報北部各縣市警局，請其協助查緝陳嫌等人，並施壓斷絕陳嫌等人相關後援，以期早日將他緝捕到案。

市警四分局6日接獲線報，陳嫌潛回高雄藏匿，警方馬上追踨循線前往高雄美濃將陳嫌緝獲，並於晚上押回四分局，目前正深入偵辦釐清案情中。

台南安平地區舞廳槍擊案件，引起警政署重視，台南市警局長周幼偉、四分局長蔡進閱在槍擊案發生後11月28、29日、30日親自帶隊前往舞場、酒店、KTV店，密集展開大規模強力執法，並結合台南市政府聯合稽查，要求業者負起社會責任自主防止暴力事件發生，在警方密集臨檢掃蕩下，業者生意大不如前，整體安平治安趨平穩。