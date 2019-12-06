　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南舞廳槍擊案凶嫌千里逃亡　南北警合作美濃緝獲漏夜偵辦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區台南大舞廳槍擊案的涉案兇嫌46歲陳姓男子，經市警四分局連日查緝，12月6日下午在高雄美濃一處旅館內將陳男及其女友一併逮捕到案，四分局於晚上押回分局，目前漏夜調查偵辦中。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市安平區台南大舞廳，11月13日凌晨發生薛姓男子在店內被打後，心生不滿，聚眾持棍棒砸店，當時即引起警方注意，迅速介入偵破，並緝捕薛姓男子在內5車4人到案，偵訊後依毀損罪嫌移送台南地檢署究辦。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當時警方雖要求台南大舞廳業者約束店內秩序，但11月27日凌晨又於大舞廳3樓KTV，發生酒客陳姓男子夥同3名男子，攜帶改造手槍前往該處包廂尋仇，拉扯間開了1槍，擊中當時在包廂內的陳姓、吳姓男子等人，造成20多歲陳姓男子腹部、吳姓男子手部中槍，2人隨後由友人自行送醫救治，沒有生命危險。陳男等人見事情鬧大，即將作案槍枝扔在現場隨即逃逸。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中開槍陳男為了逃避警方查緝，跟女友一同先逃逸至嘉義躲藏，而後陸續以連換高鐵、台鐵及計程車等，全台四處逃竄，陳嫌怕被警方追蹤不敢用手機，住宿時也使用女友名義登記。

市警四分局專案小組，從南部追到北部，掌握到陳嫌兩人逃亡到台北，專案小組通報北部各縣市警局，請其協助查緝陳嫌等人，並施壓斷絕陳嫌等人相關後援，以期早日將他緝捕到案。

市警四分局專案小組一路尾隨掌握陳男行蹤，並循線一路追緝，6日下午終在高雄美濃一處旅館內，將陳男及其女友一併逮捕到案，並於晚上押回四分局漏夜偵辦。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區台南大舞廳槍擊案發生後，警方密集臨檢掃蕩，要求業者負起社會責任。（圖／記者林悅翻攝）

四分局指出，台南大舞廳及周遭特種營業場所，近期一再發生治安滋擾案件，造成民眾及社會相當大的不安，引起警方高度的重視，近期台南市警局及轄區第四分局動員大批警力，針對舞場、酒店及KTV等場所連續展開大規模臨檢及強力掃蕩作為，並結合台南市政府各局處進行聯合稽查，要求業者必須負起社會責任，自主管理避免暴力事件再度發生，避免再次造成治安事件造成社會不安。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長蔡進閱表示，本案能緝獲兇嫌，感謝台南市刑警大隊、刑事局、鐵路警察局、台北市警察局、新北市警察局、台中市警察局、基隆市警察局、台東及彰化縣警察局等警察機關通力合作，並強調警察機關對於企圖擾亂治安不法行為，一定會依法究處，對於合法經營之行業雖會依法保障其權益，但業者若無法自律或配合甚至隱匿、縱容治安事件一再發生，引發社會不安，警察機關一定依職權全力掃蕩絕不姑息，並會通報相關單位實施聯合稽查，在此呼籲業者應善盡社會責任，共同維護社會安寧及秩序。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案，警方正漏夜偵訊中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在警方密集臨檢掃蕩下，業者生意大不如前，的確收到嚇阻效果。

台南大舞廳槍擊案發生後，引起警政署高度重視，台南市警局長周幼偉、四分局長蔡進閱在槍擊案發生後11月28、29日、30日親自帶隊前往舞場、酒店、KTV店，密集展開大規模強力執法，並結合台南市政府聯合稽查，要求業者負起社會責任自主防止暴力事件發生，在警方密集臨檢掃蕩下，業者生意大不如前，的確收到嚇阻效果。

▲蔡進閱分局長破案當下頒贈破案人員維他命B群、雞精等健康食品補充體力，也頒發破案茶給全體員警，慰勉連日辛勞。

據了解，台南大舞廳槍擊案發生後，陳嫌隨即展開逃亡，四分局除加派警力以干擾式之臨檢方式對轄內易發生滋事之場所展開密集臨檢外，並立即成立專案小組漏夜偵辦，陳嫌生性狡猾，於槍擊案發生後即將手機丟棄，躲避警方追查，導致案情陷入膠著，經警方調閱監視器後發現，南至墾丁北至基隆都有發現陳嫌的蹤跡，專案小組花了4天的時間，由墾丁追至基隆，最後終於在高雄美濃地區將嫌犯緝捕歸案。

蔡進閱分局長為體恤員警不眠不休的辦案，破案當下頒贈破案人員維他命B群、雞精等健康食品補充體力，也頒發破案茶給全體員警。

▲蔡進閱分局長破案當下頒贈破案人員維他命B群、雞精等健康食品補充體力，也頒發破案茶給全體員警，慰勉連日辛勞。

警方說，陳嫌為躲避警方追緝，利用女友身分登記住宿，並陸續以高鐵、台鐵及計程車等方式展開逃亡，專案小組為掌握辦案時效，一連4天吃飯睡覺都在車上解決，最後逮捕陳嫌時，全分局員警都非常高興，直呼終於可以好好睡覺了。

▲蔡進閱分局長破案當下頒贈破案人員維他命B群、雞精等健康食品補充體力，也頒發破案茶給全體員警，慰勉連日辛勞。

▲蔡進閱分局長破案當下頒贈破案人員維他命B群、雞精等健康食品補充體力，也頒發破案茶給全體員警，慰勉連日辛勞。


辦案人員打趣地說，這幾天的密集追緝下，根本沒有時間盥洗，寒流加上濕冷，真的非常辛苦，幹員身上散發出的，是「革命情感」的味道。（更新於23時8分，補充員警辦案辛勞）

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
爆乳網紅「不穿內衣激凸逛大街」實驗　路人表情逐漸變了
即／謝和弦老婆PO出超音波照！　胎兒「已經6周大」
16歲「雄中周子瑜」表特版爆紅！3年後近況曝驚呆網
謝和弦9個月前就爆婚姻危機！　怒嗆「智障結什麼婚」
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殯儀館詭異畫面曝光！男凌晨3點闖入靈堂　「連開7冰櫃」看遺體

台南舞廳槍擊案凶嫌千里逃亡　南北警合作美濃緝獲漏夜偵辦

台南老翁疑打錯檔　倒車加速撞斷機車騎士手腳

2男半夜到正妹家噴漆摔倒狼狽逃走　畫面曝光網笑「好療癒」

才14歲準媽媽要生了才產檢　準爸爸GG了可能要被關了

快訊／台南大舞廳槍案凶嫌美濃落網　南警押回調查偵辦

影／她懷孕38周做產檢！醫師看完突「報警」　22歲生父被檢方起訴

韓籍狼師性騷女學生卻能自由離境　高院「一堆理由」解釋原因：法官退休

台中14歲女失蹤近60天！音訊全斷…單親爸「淚求協尋」：她去見網友

他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」　影像曝光…網：杯杯森七七

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

陳意涵不小心點燃衛生紙　老公一旁嚇到：妳在幹嘛！

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

殯儀館詭異畫面曝光！男凌晨3點闖入靈堂　「連開7冰櫃」看遺體

台南舞廳槍擊案凶嫌千里逃亡　南北警合作美濃緝獲漏夜偵辦

台南老翁疑打錯檔　倒車加速撞斷機車騎士手腳

2男半夜到正妹家噴漆摔倒狼狽逃走　畫面曝光網笑「好療癒」

才14歲準媽媽要生了才產檢　準爸爸GG了可能要被關了

快訊／台南大舞廳槍案凶嫌美濃落網　南警押回調查偵辦

影／她懷孕38周做產檢！醫師看完突「報警」　22歲生父被檢方起訴

韓籍狼師性騷女學生卻能自由離境　高院「一堆理由」解釋原因：法官退休

台中14歲女失蹤近60天！音訊全斷…單親爸「淚求協尋」：她去見網友

他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」　影像曝光…網：杯杯森七七

32.35T！中國科學家研制出高磁場超導磁體...打破世界紀錄

高以翔靈堂外惡人詐騙！　不肖業者「開直播+集資買花送禮」公司緊急發聲明

最高致敬！台灣星戰迷動員200人　「籌資拍電影」接軌國際

2019醫療科技展SNQ主題館　全國唯一獨立型產後護理之家首次入選

天冷怕傷「心」3類食物少吃！　酒精促進血管收縮最危險

千萬不能逛！網揭好市多「神秘禁地」　誤入後果自負...引共鳴：應該設柵欄

伊正《祭旗》重現國軍精神　首映會「全場起立唱國歌」800人飆嗓！

曾莞婷「暴瘦跑趴」狂秀新包　自認衝動消費：大錢更不手軟

殯儀館詭異畫面曝光！男凌晨3點闖入靈堂　「連開7冰櫃」看遺體

讓出2號給未來總教練洪一中 方克偉看網路才知道

社會熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

快訊／謝和弦呼麻移送　頭抬高面帶微笑

手捏求救字條匯款　恐怖5個字讓警全戒備

少女約男友回家　媽下班開門氣炸

上成人網尋樂！妹子驚見自己成主角　怒奔警局告他

14歲女失蹤近60天！單親爸求協尋：她去見網友

男幫前妻約陰道緊縮　正宮氣炸：你在用的吧

快訊／陽明山山體滑坡！百拉卡公路阻斷

更多熱門

相關新聞

即／佛州海軍基地發生槍擊事件

即／佛州海軍基地發生槍擊事件

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola），當地時間6日上午驚傳槍擊事件。目前，進出該基地的兩處大門均已被封閉，美國海軍證實包括槍手在內有3人死亡。

台南老翁倒車撞斷機車騎士手腳

台南老翁倒車撞斷機車騎士手腳

快訊／台南大舞廳槍案凶嫌美濃落網

快訊／台南大舞廳槍案凶嫌美濃落網

台南違停警方強力拖吊

台南違停警方強力拖吊

女舞者表演暫停秒被醉男舉槍轟臉

女舞者表演暫停秒被醉男舉槍轟臉

關鍵字：

台南舞廳槍擊凶嫌逃亡美濃

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面