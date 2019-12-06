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屏檢偵辦「麟洛+竹田+佳冬」3公所工程弊案　起訴21人…其中2現任、1卸鄉長

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▲屏東地檢署27日依貪汙罪起訴崁頂鄉長林光華、代表會主席郭茂良 。（圖／記者陳崑福攝，圖／資料照片）

▲屏東地檢署偵辦麟洛、竹田、佳冬三公所發包工程弊案，6日起訴2現任、1卸任鄉長 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵辦屏東縣麟洛鄉、竹田鄉及佳冬鄉公所工程發包弊案，6日依貪汙等罪嫌將麟洛鄉前鄉長蔡志和、竹田鄉長傅民雄及佳冬鄉長龔日光等21人起訴，其中4人緩起訴。

檢方表示，麟洛鄉前鄉長蔡志和部分，先前已被檢方依貪汙罪起訴，由法院審理中，但因檢調另查獲洪姓白手套到案，又查出蔡涉及另件鄉公所公告招標「麟洛鄉成功路市區道路景觀營造第二期與民族路通勤自行車道改善計畫工程」等工程案，收受回扣，追加起訴。

在佳冬鄉公所工程採購案部分，檢方表示，佳冬鄉長龔日光在公所發包玉光國小、佳冬國中營建工程及鄉內一件小型工程中，承包商分別允諾以百分之5至15不等行賄款項。

竹田鄉鄉公所工程採購案部分，檢方指出，鄉長傅民雄在公所發包納骨塔工程及竹田國小等工程，收受回扣。

檢方指出，偵辦該三公所工程弊案過程中，監聽麟洛鄉共8人29線次；竹田鄉共監聽8人95線次；佳冬鄉共計監聽8人93線次。其中搜索麟洛鄉公所7次、36處所；竹田鄉部分搜索4次、搜索22處所；佳冬鄉部分搜索3次、搜索40處所。麟洛聲押禁見核准9人次；竹田聲押禁見核准3人次；佳冬部分共計聲押禁見核准7人次。

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