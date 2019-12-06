中山警集體貪汙！涉收賄色情酒店　3所長「罪證不足」一審無罪

▲捲入包庇酒店收賄案！中山一派出所前所長劉昌祺（左）及楊文振（右）一審宣判結果為無罪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

台北市史上最多的員警貪汙案，歷經約3年的調查與訴訟，6日下午一審判決出爐！擁有「天下第一所」之稱的中山警分局中山一派出所，14名員警竟涉嫌收賄包庇色情酒店，長達13年之久，不法金額逾780萬元。台北地院審結，對於前後任派出所所長楊文振、林崇成、劉昌祺等3人，因「罪證不足」處以無罪！全案仍可上訴。

現任大安分局勤指中心主任楊文振、曾任職中一所長的松山分局防治組長劉昌祺及中山二派出所巡佐黃榮賢，3人雖被指控違背職務收受賄賂，但只有同案被告警員曾紀勳前後不一且具有瑕疵的單一指述可證，並無其他積極證據，因此判處這3人無罪。

▲現任中山二派出所巡佐黃榮賢也涉收賄貪汙，因「罪證不足」判無罪！（圖／ETtoday新聞雲資料照）

而同樣被指控違背職務收受賄賂的時任所長林崇成，因無確實證據證明當時「小吳」檢舉函由林崇成收受，且無法查得「小吳」真實身份，無從傳喚「小吳」到庭作證；且對於林崇成過度關心立邦酒店被查獲媒介性交易的偵辦進度，及透過同案被告警員鮑銘璞或指示同案被告警員紀炳場、陳宏洲向酒店業者探詢案情等情況，也無證據，因此也判林崇成無罪。

至於林崇成及其妻李青芬被訴洗錢部分，因不能證明「現金存款」是來自於自己或他人「收受賄賂」的犯罪所得，且林崇成單純將現金交給妻子並存入妻子帳戶，難認屬洗錢行為，因此也不構成洗錢防制法的洗錢罪，故判這2人無罪。

▼中山一派出所前所長林崇成涉收賄色情酒店貪汙案，一審獲判無罪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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