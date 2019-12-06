「大愛如風」　退休老榮民濟助榮民眷13萬多人次逾13億

▲退輔會主委馮世寬頒發獎學金給榮民子女。（圖／退輔會提供）

記者鄧木卿／台中報導

退輔會「財團法人榮民榮眷基金會」6日首次移師台中市舉行大學以上榮民子女就學補助暨獎學金頒贈典禮。主委馮世寬表示，榮民長輩在年邁體衰時，仍捐出身邊僅有的積蓄幫助榮民子女讀書，雖然補助金額有限，但心意卻是無限，他也感謝基金會20年來幫助榮民眷達13萬餘人次，發放各種補助、救助金超過13億元。

馮世寬表示，這是基金會首次到中部地區舉辦榮民子女就學補助暨獎學金頒贈典禮，來自全國各地的1百名學生代表受獎，他致詞時期望所有同學體察榮民長輩的心意，努力向學，勇敢築夢，獎助學金款項原本直接匯入銀行戶頭，改由主任委員親頒，使受贈學生更有感。

榮民榮眷基金會表示，由於近2年來經營績效大幅提升，為了照顧更多就學清寒榮民子女，決定從今年4月起調增就學補助及獎學金，從原來每學期補助2千5百元，調整為公立學校8千元、私立學校1萬元，每年預計嘉惠榮民子女達6千多人次，有效減輕榮民、眷家庭負擔，另外，9月開始，大學獎學金調為1萬2千元，同時修定作業規定為「可同時申領獎學金及就學補助」，以達實質鼓勵努力向學、品學兼優榮民子女之目的。

基金會表示，108學年清寒榮民子女就學補助暨獎學金總計發放3千3百多人次，金額近3千4百萬元，會中特別感謝徐增壽文教基金會，該基金會王紹堉董事長出身榮民，他懷著感恩回報的精神，除了逐年捐款贊助清寒榮民子女獎學金外，同時贊助「菁英圓夢」計畫，幫助更多榮民子弟到海外圓夢。

另外，主辦單位也安排播放由基金會所拍攝的微電影─「大愛如風」，這部影片主要介紹6位榮民捐出畢生積蓄的善行義舉，讓觀眾瞭解榮民如風行大地般，一人接一人傳遞、一代接一代傳承的大愛精神，同時也告訴所有受贈就學補助及獎學金的同學們，這些錢是從哪裡來，也期望他們將來學有所成，效法榮民長輩回饋社會國家的精神，為國家、社會創造更加美好的未來。

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