快訊／「100分部長」馮世寬接任退輔會主委　深化國際退伍軍人組織交流

▲國防院董事長馮世寬將轉任退輔會主委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院5日上午公布，前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬接任退輔會主委。黨政高層表示，由於他過去曾駐美，有很好的國際軍事事務關係，未來也會希望借重他深化與主要國家的退伍軍人組織交流互動。

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪時走私10009條香菸，檢調仍在調查階段。前國安局長彭勝竹在第一時間請辭獲准，局長缺由退輔會主委邱國正接任。至於退輔會主委遺缺，起初傳出罕見一名中將被點名，但層峰考量官階，最後回頭找馮世寬回鍋。

黨政高層表示，馮世寬是空軍官校48期畢業，軍職歷練完整，過去也參與國防轉型等規劃，對國軍有很深的了解。其次，歷任軍職、國防部長期間，對袍澤後進愛護有加，得到許多肯定。

馮世寬在擔任國防部長期間，有「100分部長」的封號。在他二級上將退伍後，先後曾擔任漢翔公司董事長、國防部部長、國防安全研究院董事長，對國防產業、國防科技有全盤了解，並展現對公司治理的專業能力。

黨政高層特別強調，馮世寬過去也駐美過，有很好的國際軍事事務關係，未來也會希望借重他深化與主要國家的退伍軍人組織交流互動。

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