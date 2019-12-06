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買100萬儲蓄險綁約6年！他期滿「只領回103萬」傻眼...連定存都不如

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圖文／鏡週刊

今年4月開始，金管會為了抑制高利率保單可能傷害保險公司財務體質，出手管控短期儲蓄性質保單，市場傳出預期儲蓄險明年起保費將大漲3成，嚇壞眾人掀起一陣搶購潮。

事實上保險公司為投保戶所好，很多儲蓄險設計有領回生存保險金的機制，尤其繳費期滿前就能領回、或期滿後領回頻率高的商品，其實有一部分領回是來自於保戶自己繳出去的保費。

這類儲蓄險較適合需要現金流的退休族群，反而無法滿足期待發揮長期複利效果的族群。現階段保險局也正在規劃，未來壽險商品朝降低「生存金」設計。

請繼續往下閱讀...

CFP理財規劃顧問吳家揚提醒，因為儲蓄險含有壽險保障，如果是為了儲蓄而投保，儲蓄效果相對差，「有的20年期儲蓄險，定期還本領回一筆生存金，喪失複利效果，甚至終其一生都無法打敗定存。」

▲學生，儲蓄，存錢，數錢，預算，家庭，規劃，財務，高中生，零用錢。（圖／pakutaso）

▲儲蓄險含有壽險保障，如果只是為了儲蓄而投保，儲蓄效果相對差。（圖／pakutaso）

以下即以一張還本儲蓄險做例示，說明儲蓄險其實不是想像中的一定打敗定存。

有退休族保戶在6年前躉繳買了台幣100萬元的利變儲蓄險，第1年宣告利率3%出頭，但第2年起宣告利率就像溜滑梯般，從2.8%、2.5%一路向下探，結果扣掉保單的保險成本及附加費用，6年期滿竟才累積103萬元保價金，驚覺收益比定存還不如。

很多業務員喜歡拿定存利率做比較，說明自家儲蓄險有多棒，尤其近幾年利變壽險熱賣，有3～4%宣告利率的保單極受市場青睞。但隨著美國降息，加上保險業接軌IFRS 17的衝擊，宣告利率的調降一波接一波。

像是富邦人壽就從今年4月起5度調降宣告利率，有上百張利變保單受到影響，包括台幣保單的宣告利率從年初的3%降至2.15%，以躉繳100萬元台幣為例，1年的增值回饋分享金縮水8,500元，而美元保單也不例外，宣告利率從4%降至3.15%，讓保戶很傻眼。

▲儲蓄，理財，存錢，定存。（圖／pixabay）

▲利變型保單的利率並不一定可以打敗定存，讓你的錢快速變大。（圖／pixabay）

保險專欄作家李雪雯表示，保險公司只用第1年高宣告利率的甜頭，就能把保戶未來幾年的資金都鎖住，「看過各家保險公司調降利率的戲碼後，就應該知道買利變型保單並不是想像中的利率可以打敗定存！」

公勝保經戰略長李正偉更直言：「雖然明年表面上看起來儲蓄險的保費變貴，但實際上保單價值成長的幅度，是取決於長期宣告利率的水準，而不是預定利率，目前主管機關正在訂定利變型商品的宣告利率規範，等明年有平穩機制之後再買儲蓄險，更能確保長期報酬。不會像現在一般，調高調低都搞不清楚保險公司所依循的標準。」


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