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旅客數連2月負成長！交部出手救「降包機補助門檻」　來台玩7天還可補助千元

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▲▼六合夜市,六合國際觀光夜市,高雄市,觀光夜市,遊客,陸客,人潮,錢潮,經濟,攤販,攤商（示意圖／ETtoday資料照）

▲來台國際旅客連2月負成長。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李宜秦／台北報導

大陸限縮旅客來台，國際旅客連2個月負成長。交通部觀光局為吸引旅客來台，放寬包機補助門檻，還提出多項獎助措施，只要在明年6月底前在台停留7天以上者，就可獲1000元補助，另為引流旅客至中南部地區觀光，若包機入境恆春機場人數高於50人，多1人即補助旅行社600元、多2人補1200元，以此類推。

交通部指出，為吸引國際旅客來台，近日將再放寬國際包機補助門檻，另也擬將補助旅行業者赴海外拓展來台旅客市場。有旅行業者反映，現行補助門檻為包機旅客實際搭載數須達客座數7成，但經常面臨只招募到5或6成，就因未達門檻，一毛錢都領不到，降低業者拓展包機來台的誘因。

請繼續往下閱讀...

▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市（圖／記者張一中攝）

▲士林夜市是旅客必訪景點。（圖／記者張一中攝）

交通部觀光局因此提出「推動境外包機旅客來台獎助要點」修正草案，針對桃機及松機以外的機場，入境包機旅客實際搭載數，每架次只要達5成以上，即可依旅客數比例核給獎助金，達7成以上則回歸原獎助規定辦理，盼將國際客引流至中、南、東部，修正案已獲交通部核定。

交通部指出，此次修正亦新增規定，抵離桃機及松機以外之入境包機旅客，明年6月30日前在台停留7天6夜以上者，可增額補助旅行社每位旅客1000元。

▲▼沒陸客高雄夜市苦哈哈。（圖／記者陳建宇攝）

▲沒陸客高雄夜市苦哈哈。（圖／記者陳建宇攝）

另為促進屏東恆春機場國際包機，也新增「抵達恆春機場入境包機旅客實際搭載數達50以上者」可獲補助，高於50人則每位旅客可另增額補助旅行社600元，等於多1人即補助旅行社600元、多2人補1200元，以此類推。

交通部解釋，增額補助7天6夜旅遊，是希望可以有效引流觀光客到中南部和花東及外島地區，照顧中南部觀光業者，也讓旅客感受台灣各地不同的美麗，不要只是困在北部。

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