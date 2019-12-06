台灣5G吃到飽怎收費？調研：應會參照南韓「有條件」模式

▲調研機構IDC認為，台灣5G資費將會參照南韓「有條件吃到飽」模式收費。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

5G網路技術目前已在美國、南韓、中國等國家商轉，而台灣也將在12/10進行5G頻譜競標，業者預計在2020年6、7月開始提供相關服務；不過對於消費者來說，最關心的莫過於5G的收費模式，對此調研機構IDC認為，台灣業者在5G資費規劃較有可能參考南韓業者的「有條件的吃到飽」。

IDC資深市場分析師葉振男解釋，「有條件的吃到飽」的模式，就是提供早鳥使用者一定時間內的使用吃到飽，過了這一段時間之後，就會按照資費分級來提供服務。舉例來說，在綁約三年的情況下，業者可能會提供一年的5G吃到飽，過了一年之後，會依照消費者選擇的月租費，來提供有限制的網路服務。

葉振男認為，台灣業者有可能在明年5G開台後參考這模式，尤其是之前499吃到飽對業者來說傷害真的滿大，因此各業者原則上不傾向在5G一開台就提供像是499吃到飽模式，一定是走資費分級。但一開始為了要吸引一些對科技有興趣的使用者來使用5G，所以會提供早鳥優惠的方案。

另一方面，葉振男也認為，台灣業者明年如果要吸引既有4G用戶來使用5G，那就必須在手機上面要做出較大的補貼；端看韓國在今年4月的5G開台時，韓國三星和LG都有做一個大幅度的資費補貼，多了補貼之後，將會提升用戶從4G轉到5G的意願。

因此，2020年第3季台灣推出5G服務後，iPhone的5G版本和安卓的高階機將會是業者提供資費補貼的選項。

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