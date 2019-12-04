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讚澳門「一國兩制」提4希望　栗戰書：北京對香港要求也是一樣

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▲大陸人大委員長栗戰書3日於北京出席澳門基本法實施20周年座談會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸人大委員長栗戰書3日於北京出席澳門基本法實施20周年座談會。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

「澳門基本法實施20周年的座談會」昨（3日）在北京召開，大陸人大委員長、中共中央政治局常委栗戰書，代表大陸中央針對澳門基本法實施、「一國兩制」制度貫徹進行講話，並提出四點希望，確保一國兩制實踐不走樣、不變形。在香港「反修例」示威未歇的背景下，栗戰書還在講話結尾時，放下手中講稿、抬頭目視前方，鄭重表示，「中央對香港和澳門的要求也是一樣的。」

▲大陸人大委員長栗戰書3日於北京出席澳門基本法實施20周年座談會。（圖／記者陳政錄攝）

▲澳門基本法實施20周年座談會。

12月20日為澳門特別行政區，主權移交中華人民共和國20周年，第五任行政長官賀一誠將於同日履新，而現任行政長官崔世安、大陸人大澳門基本法委員、廣東省官員等一同出席3日的座談會，就澳門基本法的貫徹落實，向栗戰書及分管港澳事務的國務院副總理韓正、中央外事辦主任楊潔篪、大陸外交部長王毅等匯報工作情況。

栗戰書在聽取匯報後，他表示，上世紀八十年代初，為解決台灣問題，鄧小平同志提出「一個國家、兩種制度」的偉大構想。如今，「一國兩制」是解決澳門問題的最佳方案，以及澳門回歸後保持繁榮穩定的最佳制度。「無論遇到什麼樣的困難、風險和挑戰，都不會動搖我們堅定不移走『一國兩制』成功道路的信心和決心，都不會阻止我們迎難而上、繼續前進的堅定步伐」。

▲大陸人大委員長栗戰書3日於北京出席澳門基本法實施20周年座談會。（圖／記者陳政錄攝）

他進一步提出四點希望，包括一，嚴格依照憲法和澳門基本法實施治理；二，澳門基本法的成功實踐充分證明，只有切實維護國家主權、安全、發展利益，才能保持澳門的長期繁榮穩定。

三，澳門基本法的成功實踐充分證明，只有將澳門特別行政區納入國家治理體系、融入國家發展大局，才能使澳門走向新的美好未來；四，持續加強憲法與澳門基本法的宣傳推廣。

栗戰書於四點希望的實踐中，還提到，「絕不能允許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用特別行政區對內地進行滲透破壞的活動。」同時，要重視關心澳門青少年的成長，為他們當好「一國兩制」事業的接班人，夯實基礎、創造條件、營造環境，培養成為愛國愛澳、奮發有為的新時代棟樑。

值得注意的是，在演說尾聲，栗戰書特別對近日的香港議題有感而發，「今天是澳門基本法實施20周年的座談會，所以我講的這些都是講到澳門。」他接著說，香港特別行政區也有很好的領會中央精神、領會想法，領會這個中央的全面管制權與高度自治權的關係。「中央對香港和澳門的要求，也是一樣的。」

▲▼北京人民大會堂3日舉行「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」。（圖／記者陳政錄攝）

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