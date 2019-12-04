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插旗北京遭質疑紅媒　「大師鏈」發4點聲明：是知識經濟內容平台

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▲《大師鏈》宣布插旗北京。（圖／翻攝自《大師鏈》官網）

▲《大師鏈》宣布插旗北京。（圖／翻攝自《大師鏈》官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

網路新媒體《大師鏈》今（4）日舉行國際記者會，宣布插旗中國北京，計劃於明年2月同步經營兩岸網站。面對紅色滲透的質疑，《大師鏈》也隨即發布聲明澄清，並強調「《大師鏈》不是媒體，僅是一個經濟知識內容平台。」

《大師鏈》核心高層在聲明中列舉4點，表示《大師鏈》並非像部分媒體所稱，不是媒體形態，而是知識經濟內容平台，提供全球各領域精英華人，傳遞精彩厚實的內容，面向廣大全球華人市場，體現知識變現新趨勢，迎接互聯網再升級的浪潮。

聲明表示，既然《大師鏈》並非傳統媒體，更非紅媒，首先不可能以媒體形態經營中國市場，若真如部分媒體所說的紅媒，怎還需要拓展大陸市場，《大師鏈》只是導入區塊鏈核心技術的新型態內容平台，延伸生態鏈的應用場景，完全是知識經濟的商業經營模式，和一般台商並沒什麼兩樣。

聲明也說到，《大師鏈》籌辦之初，的確曾借重幾位熟悉國安與兩岸情勢的退休軍方背景人士，透過他們的經驗提供寶貴意見，一方面符合台灣人民利益與安全機制，一方面也避免踩到紅線，「但為避免不必要的誤解，讓《大師鏈》更無顧慮拓展包括大陸的廣大華人市場，這幾位軍方背景人士早已退出團隊，回歸平淡退休生活，外界實在不需要扭曲及困擾單純退休人士。」

聲明最後補充，《大師鏈》一本弘揚中華文化初衷，不會忌憚讒言，將持續充實內容與大師陣容，充分呈現台灣寶島優質面向與人才智慧，同時促進兩岸人民彼此了解，深信文化將是最佳互動媒介，《大師鏈》願扮演兩岸和平天使，與全球華人引領世界的後盾與忠實夥伴。

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