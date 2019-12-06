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16歲男深夜持刀闖宅！國小生慘死後「橫屍化糞池」...他供殺人動機全驚呆

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▲▼16歲男深夜闖鄰居家，殺害國小生。（圖／翻攝自看看新聞）

▲16歲男深夜闖鄰居家，殺害國小生。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

14年前，廣東省連州市發生了一起血腥命案。當時才16歲的黎姓男子，深夜持刀闖入鄰居家，將一名國小生殘忍殺害，拋屍化糞池後逃走，此後隱姓埋名潛逃14年。近日，嫌疑人終於落網，交代了自己的作案動機，竟是因對方的一句話下了殺心。

據《看看新聞》報導，犯罪嫌疑人黎男被逮捕後對員警說的第一句話是，「你們知不知道，我從小到大一直被同學取笑。」辦案員警說，黎某波的行兇原因是在跟鄰居家的孩子也就是被害人玩遊戲時，被對方罵是「八字腳、瘸子」，於是懷恨在心。

▲▼16歲男深夜闖鄰居家，殺害國小生。（圖／翻攝自看看新聞）

▲嫌疑人被逮捕。（圖／翻攝自看看新聞）

案發當天的深夜，黎男手持自製的小刀，闖入了被害人的臥室，行兇致其死亡。作案後非常害怕的他，當晚把屍體丟進村子附近的一個化糞池後逃跑，14年來利用假名輾轉在湖北、安徽、雲南等省打工，今年11月終於落網。

黎某波事後說，「每天睡不著，每天東走西走，不敢在一個地方停留太久。」他說，自己因為八字腳，從小被周圍的人嘲笑，同學也經常欺負他，「回家告訴家人，家人也沒有開導，久而久之變得極度自卑。」

目前，黎男已被連州市公安局依法刑事拘留。

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▼案發現場。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼16歲男深夜闖鄰居家，殺害國小生。（圖／翻攝自看看新聞）
 

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