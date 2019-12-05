猛砍同居人數十刀險砍死　吸毒女辯心智缺陷求輕判遭識破

▲女子吸毒後持刀砍同居人，二審改判5年半。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市傅姓女子長年施用安非他命、強力膠等毒品，產生幻覺。她去年初持菜刀砍殺年近7旬的同居人數十刀，還阻擋就醫，同居人差點死掉。檢方依照「殺人未遂」對傅女起訴，一審判刑6年10月。上訴二審後，傅女辯稱自己「心智缺陷」要求減刑，但法院不採信，二審改判5年6月。可上訴。

檢方起訴指出，有多項毒品前科、現年43歲的傅女與69的李姓老翁同居在台北市文山區。但傅女因長期施打多種毒品，早以毒品中毒、中樞神經受損。而本案發生於去年1月7日，傅女吸食完安非他命後出現幻覺，想起李男曾報警趕她出門，還沒給她生活費，傅女突然暴衝，先拿茶壺砸李男，而後衝進廚房抓起菜刀，猛砍李男；李男頭、頸、背部受有多處刀傷。

李男想自行外出求援，但傅女持刀守住門口，讓李男無法報警，雙方僵持5小時後，傅女離去，李男才自行撥打電話報警求救，送醫後撿回一命。檢方獲報後，依照「殺人未遂」對傅女提起公訴。一審法院將傅女判刑6年10月，傅女自行上訴二審。

二審高等法院審理期間，傅女辯稱自己當時只有砍了5、6下，但忘記砍哪裡了；另外她很懊悔自己沒吃藥，才會以這麼兇殘的手段對付同居人。傅女不斷強調，自己有精神疾病，「沒有百分之百也有百分之廿的精神病」，要求高院依法減刑。

高院審理後，委由台北市立聯合醫院松德院區做精神鑑定，查出傅女早在1991年間就已因思覺失調症就醫，而後至2016年間，都是因為吸毒引發精神問題而就醫，因此醫院認定應該先考量傅女是否因吸毒而喪失辨識能力。但高院認為，傅女行為時雖然失去辨識能力，但她乃是因吸毒而招致此狀態，為刑法19條第3項之「原因自由行為」，不予減刑。但考量她長年受精神疾病困擾，身心俱疲，高院仍減輕部分刑度，改判5年半。可上訴。

