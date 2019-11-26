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身藏昂貴「九眼天珠」！台中藝品商交易遭劫殺　友悲憤痛批：4兇徒很笨

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記者莊智勝／台中報導

台中市25日爆發強盜殺人案，從事天珠買賣的藝品商人張姓男子中午時分前往北屯區茶館進行交易，不料卻在停車場遭到李姓男子等3名兇徒行搶，扭打過程中還被蝴蝶刀刺傷，最終頭部重創身亡。警方獲報後立即掌握兇嫌行蹤，並於1小時內將3嫌與另名共犯逮捕，由於4名嫌犯年紀皆相當輕，警方不排除幕後恐還有「藏鏡人」。

▲▼張姓商人賣天珠卻遭劫。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲張姓藝品商人交易天珠，不料竟遭伏擊行搶，還為此喪命；警方獲報後火速將4名涉案嫌犯逮捕。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據悉，張姓男子從事西藏天珠買賣已有10多年，因其所售的都是真品、同叟無欺，在天珠界中也算小有名氣，還因此被稱為「張天珠」。好友透露，張男手中擁有最昂貴的是價值600萬元的「九眼天珠」，雖然其平時作風低調，但朋友擔心錢財露白容易惹禍，還時常出言提醒，怎料竟還是發生憾事。

警方調查，李嫌日前與張男搭上線，並相約25日中午11時許在北屯區一家茶館交易天珠；當天張男帶著價值1500萬元的天珠到場準備交易，孰料還未踏入茶館，在停車場處隨即遭到李嫌與另外2名男子伏擊行搶，雙方爆發激烈扭打。過程中李嫌還抽出蝴蝶刀朝著張男猛刺，待其重傷再也無力抵抗後，將他擄上車帶離現場。

由於李嫌行搶地點就位於鬧區，高調的作風旋即惹來關注，警方獲報後立即展開追緝，並在霧峰一處產業道路尋獲奄奄一息的張男，但當時他失血過多，早已沒有生命徵象，經送醫搶救後仍因頭部重創宣告不治身亡。隨後警方持續追查，火速將以李嫌為首的3名嫌犯一舉逮捕歸案，還另外逮獲一名參與計畫的蔡姓共犯。

警方調查，4名嫌犯年紀介於20至25歲之間，年紀相當輕，對於天珠的了解應該不深，不排除背後恐還有藏鏡人謀劃指使。對於4嫌冷血兇狠的行徑，張男的好友也痛斥「真的很笨」，坦言天珠圈並不大，業者間彼此都很清楚、熟悉，即便兇嫌真行搶得手，要銷贓也不容易，若沒有特殊管道，根本沒辦法變現。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►快訊／台中強盜殺人！約交易天珠　3匪狠殺劫貨藝品商慘死...警1小時抓4嫌

▲▼張姓商人賣天珠卻遭劫。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲張男當天帶往茶館準備交易的天珠價值1500萬元。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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