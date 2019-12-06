快訊／高雄新聞局長王淺秋無預警請辭！韓市政團隊再走一人

▲高市新聞局長王淺秋。（圖／記者洪靖宜攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新聞局6日上午透過媒體群組宣布，新聞局長王淺秋正式請辭，並接任韓國瑜競選辦公室總發言人。

以下為高雄市新聞局說明：

高雄市政府新聞局局長王淺秋因個人職涯規劃考量請辭，局長職務由行政暨國際處處長丁樂群接任；行政暨國際處處長職務，暫由該處副處長蔡淑貞代理，均自108年12月6日生效。

以下為韓國瑜競選辦公室新聞稿全文：

距離總統大選還剩36天，韓國瑜競選團隊今（6日）正式宣布，前高雄觀光局長潘恒旭接任韓國瑜競選辦公室創意總監一職，向來以創意點子聞名的潘恒旭，將繼續發揮其長才，為韓團隊在選戰倒數衝刺時刻，規劃一系列亮點活動，號召所有支持者共同響應，讓全台再度掀起一波韓流。

原本擔任高雄新聞局長的王淺秋，也在請辭後正式接任韓國瑜競選辦公室總發言人，面對執政黨一波波的抹黑攻勢，王淺秋將擔起重砲手的角色，和國民黨內所有志同道合的議員、立委並肩作戰，共同反問民進黨「這三年半來，政府到底為人民做了什麼？」。

韓國瑜競選辦公室顧問鄭照新，接下團隊發言人職務，鄭照新在上回砂石場議題的記者會上，展現有條有理的口才及穩健台風，字字句句直搗重點、表現亮眼，韓國瑜競選團隊也將借重其長才，強力捍衛候選人名聲。

前國民黨主席洪秀柱發言人李昶志，則接任隨行發言人一職，熟悉媒體事務的李昶志這段時間跟著韓國瑜走遍全台傾聽之旅，與媒體建立良好關係，隨著日後訪問需求增加，李昶志也加入發言人團隊，隨時準備好為韓國瑜「發聲」。

►點我超越韓國愉快體驗