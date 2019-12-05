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吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網…老闆娘哭了「公布監視器畫面」

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▲▼早餐蛋餅有毛。（圖／翻攝臉書社團「汐止集團」、《東森新聞》）

▲一名女子日前指控，汐止某間早餐店的蛋餅上有毛。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／新北報導

新北市汐止一名女子3日指出，自己曾經三次前往住家附近的早餐店用餐，但第一次喝到了「加味蟑螂鮮奶茶」，第二、第三次都吃到「加毛蛋餅」，且店家態度糟糕，讓她氣炸痛罵，「我沒事拿毛放蛋餅上然後乖乖付錢幹嘛！」對此，店家老闆娘含淚控訴，這位女客人疑似對餐點進行小動作，同時公開監視器畫面。

這名女子指出，她的未婚夫先前會到這家早餐點買鮮奶茶當早餐，但某天突然喝到加味的「蟑螂鮮奶茶」，感到相當噁心，但沒有做出檢舉等行為，「心想大不了不要喝了！順便減肥！」

▼該名女子拿著蛋餅前往櫃檯，向員工說早餐上有毛。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼早餐蛋餅有毛。（圖／翻攝臉書社團「汐止集團」、《東森新聞》）

不過，女子半年前再度造訪這家早餐店，又在鮪魚蛋餅上吃到了毛，且近日又在蛋餅上發現毛，讓她相當傻眼，向店家反應，沒想到店家竟然低語「上次也是他們這次又是他們」，讓她當場氣炸，「我沒事拿毛放蛋餅上然後乖乖付錢幹嘛！幹嘛！」

事件在網路發酵後，引起許多討論，也讓店家受到不少攻擊。對此，早餐店老闆年4日出面回應，說出這些話並非針對客人，而是在對員工進行教育，「怎麼會同樣的人，你們犯同樣的錯兩次，為什麼又是他們！」

▲▼早餐蛋餅有毛。（圖／翻攝臉書社團「汐止集團」、《東森新聞》）

▲老闆娘談到這起事件，情緒相當激動。（圖／翻攝《東森新聞》）

早餐店老闆娘講到哽咽，激動公開監視器畫面指出，不曉得這位小姐是否真的「什麼都不知道」，或是有故意、不小心的行為，「反正她就拿著那盤食物上面的一根頭髮過來，說上面有…食物又有頭髮。」

事件發生後，老闆娘將蛋餅上的毛髮保存下來，裝在塑膠袋內，寫上日期，以利往後釐清真相。

▼女子在臉書上的指控。（圖／翻攝臉書社團「汐止集團」）

▲▼早餐蛋餅有毛。（圖／翻攝臉書社團「汐止集團」、《東森新聞》）

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