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連千毅律師「延押抗告遭駁回」爆氣轟法官：未審先判　高雄2法院說話了

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▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲連千毅走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

連千毅引爆高雄直播主之亂，目前被法院延押，委任律師葉銘進提出抗告卻在短短幾天內遭法院駁回，令葉律師相當不滿，痛批法院裁定不符程序，甚至沒有收到高等法院裁定書，而是透過新聞報導才知道，高雄地方法院以及高雄高等法院趕緊澄清，一切都是誤會。

葉銘進表示，11月11日接受市刑大訊問完後，等待檢察官複訊，居然就先接到高雄地方法院書記官電話通知，要在11月14日上午開延押庭；隨後接受檢察官複訊，他當場跟檢察官表示，已經接到法院通知要開延押庭，連檢察官都有點訝異回說，「對連千毅的延長羈押聲請書都還沒製作。」而11月18日收到高雄地方法院延長羈押的裁定，11月22日提出抗告，11月25日又提出補充抗告理由狀，截自12月2日為止，扣掉卷證移送的時間，高等法院受理本件抗告案，不過才幾天而已，就可以做出駁回抗告的決定，可見輕率，根本可以說是未審先判！

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一,連千毅透過委任律師葉銘進提抗告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅委任律師葉銘進。（圖／記者吳奕靖攝）

葉銘進接連開轟高雄地方法院以及高雄高等法院，對此，兩法院在4日發出新聞稿澄清，全文如下：

高雄地院審理108年度聲羈字第530號連千毅延長羈押案件澄清新聞稿
一、
依照刑事訴訟法第108條第1項但書規定，偵查中之延長羈押，
必須由檢察官附具體理由，至遲於羈押期間屆滿之 5 日前聲請法院裁定，經法院訊問被告後，以裁定延長之。本案被告連千毅之羈押期間即將在民國108年11月22日屆滿，因該案係矚目案件，需召開合議庭，而承辦該案之審判長於108年11月15日、同年月20至22日均請公假，同年月16、17日係假日，另同年月18、19日均已定期開庭，為符合前揭法律規定，承辦書記官乃於同年月11日（星期一）以電話向臺灣高雄地方檢察署（下稱高雄地檢署）承辦書記官通知本案如欲聲請延長羈押，請盡早聲請，以免無法順利排出庭期。經高雄地檢署書記官回覆稱：會報告檢察官，如要聲請延長羈押，會在星期三（同年月13日）之前提出聲請狀。本院為因應高雄地檢署有可能聲請延長羈押，而有預留法官、檢察官及律師庭期之必要。故承辦法官指示書記官於 108 年 11 月 11日致電葉銘進律師，請其預留同年月14日（星期四）上午10時時30分之時間，以避免檢察官聲請延長羈押時，律師衝庭。等到檢察官正式向本院提出延長羈押之聲請狀時，會再與葉銘進律師確定開庭的確切時間。當時葉銘進律師亦表示該時段可以開庭，所以此次致電律師只是請其預留時間而已。
二、
嗣後本院於108年11月12日（星期二）收受檢察官聲請延長羈押之聲請書，當日立即分案。承辦該案件之審判長收到案件後，同日批示審理單，依先前經葉銘進律師同意所預留之庭期，定於同年月14日上午10時30分召開延長羈押庭。承辦書記官收受審理單後，立即於同（ 12 ）日以電話通知檢察官及葉銘進律師，表示本件法院定於同年月 14 日上午10時30分召開延長羈押庭，提醒當事人雙方準時到場，並依審理單之內容製作正式傳票寄送葉銘進律師，此有各該聲請書、審理單及傳票送達證書在卷可憑。是以，本院是在收受檢察官之延長羈押聲請書後，才正式通知葉銘進律師召開延長羈押庭之時間。故報載葉銘進律師表示檢察官尚未製作聲請書，法院就定在108年11月14日上午10時30分召開延長羈押庭云云，乃是將電話通知律師預留時間之作法，誤認為是正式通知庭期，顯然有所誤會，特此澄清。

臺灣高等法院高雄分院108 年度偵抗字第236 號延長羈押抗告案件新聞稿

一、 被告連千毅不服臺灣高雄地方法院108 年度偵聲字第355 號延長羈押裁定，提起抗告，於108 年11 月29 日繫屬本院，分案審理，合議庭於同年12 月2 日下午裁定抗告駁回。因本件抗告人是羈押中的被告，抗告結果如何，攸關被告人身自由的保障，本應妥適迅速審理，以維被告之人權，本院合議庭詳為審酌後，於本案繫屬後第4 日迅速作成裁定，自無未審先判，更不能將妥速審判任意指為輕率裁判。上述新聞雲所載被告辯護律師之指摘，實有誤會，特此澄清。

二、 關於記者如何於108年12月2日晚間得知本件裁定結果，本院正著手調查了解中。

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