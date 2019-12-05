遭爆賺中國財財產申報不實　邱毅轟李戡：胡言亂語、死皮賴臉的小孩子

▲邱毅。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅日前遭已故作家之子李戡爆料在大陸賺錢，卻未如實申報財產。對此，邱毅5日受訪表示，沒有財產申報不實的問題，並批評李戡「胡言亂語、死皮賴臉的小孩子」。

針對李戡爆料財產申報不實的問題，邱毅表示，「我沒有財產申報不實的問題」沒有任何回應的必要，已向李戡正式提告，違反「選罷法」是要坐牢的，並指李戡是「一個胡言亂語的、死皮賴臉的小孩子，真的差他的爸爸太遠了」；媒體續追問境外財產是否未申報，邱毅則回應，「我境外沒有財產」。

新黨不分區立委候選人邱毅、陳麗玲、王炳忠一行人5日中午前往監察院，控訴前總統陳水扁在保外就醫期間不斷違法台中監獄提出之「四不原則」，要求監院糾正法務部、矯正署及台中監獄，彈劾法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠以及法務部次長張斗輝、台中監獄典獄長邱鴻基等人，並由輪值監委李月德受理接案。

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