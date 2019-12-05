邱毅批保外就醫還趴趴走　陳水扁嗆「作秀」：連四不原則都搞不清楚

▲前總統陳水扁。（圖／記者洪靖宜攝）



記者呂欣玫／綜合報導

新黨不分區立委候選人邱毅5日中午前往監察院，控訴前總統陳水扁在保外就醫期間不斷違反台中監獄提出之「四不原則」，要求監院糾正法務部、矯正署及台中監獄，彈劾法務部長蔡清祥等人。對此，陳水扁5日批評，一次又一次到監察院告狀作秀，搶鎂光燈，戲碼從未改寫過，「一個連『四不原則』都搞不清楚的人，阿扁怎麼回應？」

邱毅指出，根據中監所訂的「四不原則」包括不能上台、不能公開演講、不能接受媒體採訪、以及不能夠談政治，但陳水扁自從保外就醫後已經至少違反了16次，不但在臉書「新勇哥物語」粉絲專頁天天談政治，甚至還想掛一邊一國黨的不分區立委，雖然最終中選會沒有核准其參選資格，但已明顯違反了四不原則。

對此，陳水扁回擊，「一個連『四不原則』都搞不清楚的人，阿扁怎麼回應？」馬英九的「二不原則」，顯然是違法違憲而無效的「阿扁條款」，前無古人後無來者，「四不原則」甚至還有差「天龍八部」一部的「七不」，都是針對個別活動，並非通案。

陳水扁批評，選舉到了，打扁有票，藍營候選人再把「扁維拉」拖出來救援。去年地方選舉，今年上半年黨內初選，現在又要投票了，一次又一次到監察院告狀作秀，搶鎂光燈，戲碼從未改寫過，監察院不差多一個人再去政治表演！

陳水扁指出，扁案是政治案件，關押阿扁是馬英九的政治決定，讓阿扁保外就醫也是馬英九的政治決定。馬英九和羅瑩雪同意阿扁可以投稿寫文章，也可以上臉書以文字或影音發表政治評論。「馬規蔡隨，羅規蔡隨」，又何錯之有？「這個人是否應該先向監察院檢舉馬英九、羅瑩雪違背二不、縱放阿扁而提出彈劾？！」

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