中寮鄉山區貨車衝溪流翻覆　辛苦收成柳丁全泡湯！駕駛妻骨折送醫

▲中寮鄉吳姓駕駛開著小貨車經過一處山區產業道路時，疑因天雨路滑，不慎自撞墜入溪中。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣中寮鄉5日發生一起貨車翻覆意外，吳姓夫婦上午10時許開車載滿柳丁的小貨車，途經永福村山區產業道路時，疑因天雨路滑，不慎自撞後墜落2公尺深的邊坡溪流，事故造成吳男妻子左小腿骨折、頭部挫傷，經送醫救治已無大礙，但辛苦的收成泡湯。詳細車禍原因警方正調查當中。

警方調查，吳姓男子（約70歲）駕駛貨車，而陳姓妻子坐在副駕，上午10時許2人途經中寮鄉永福區玄義宮附近的產業道路時，可能因山區降雨，地面濕滑導致吳男車輛失控不慎自撞翻落至一旁2公尺深的邊坡小溪，車輛側翻倒在水中，南投、中寮消防分隊獲報後趕赴現場救援。

中寮消防隊表示，趕至事故地點時，發現現場柳丁散落整個小溪，貨車車身側翻，而吳姓夫婦則分別卡在駕駛座及副駕座動彈不得，因擔心老夫婦在如此低溫下泡在水中會撐不住，趕緊將2人從車內脫困；成功將2人救出後，發現吳男雖僅頭部擦傷，並無大礙，但吳妻左小腿骨折、頭部也有擦挫傷，將她送往衛福部南投醫院救治。

▲▼消防人員獲報趕赴救援，發現吳男妻子陳女左小腿骨折，將她送醫救治。

警方呼籲，現在正逢柳丁採收季節，但山區農路陡峭狹窄，且近期天候濕冷、山區經常降雨，導致路面濕滑，請農民、用路人小心駕駛，以免發生意外。

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