埔里花卉秋季展開跑！遍地聖誕紅怒放　快來感受冬日浪漫

▲花卉秋季展以台灣聖誕紅評鑑得獎花展示 。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

2019埔里花卉秋季展即日起至12月29日，在曾獲2005台灣建築佳作獎的埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心展出。這次活動結合盆栽界年度盛事「全國風華盆栽展」，展出各類特色逸品盆栽，及今年台灣聖誕紅評鑑得獎花展示，現場花朵千嬌百媚外，還有許多好吃、好玩的活動。

農糧署今（30日）指出，此活動是和埔里鎮公所、社團法人中華盆花發展協會、日月潭國家風景區管理處一起籌辦，並由各大花卉業者，以埔里特色花卉為主題擔綱展出，活動期間並有雅緻的樹石藝品、花卉多肉植栽，以及特色小農文創市集，邀請民眾前往欣賞埔里花卉的驚奇。

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▲每週六、日將有小農及文創市集、花卉多肉植栽體驗等活動 。（圖／農糧署提供）



農糧署表示，埔里為國內高級花卉主要產區，包括聖誕紅、長壽花、麗格海棠等開花類盆花，及玫瑰、百合、非洲菊等切花，每日銷往全國各大花卉市場，本次展區結合盆栽界年度盛事「全國風華盆栽展」，展出各類特色逸品盆栽，以及108年台灣聖誕紅評鑑得獎花展示。此外，埔里為五葉松生產重地，南投縣樹石雅品協會也將帶來各類驚奇雅緻的藝品。

活動期間除每週六、日將有小農及文創市集、花卉多肉植栽體驗外，農糧署指出，還有花藝示範教學、花卉服飾走秀、客家多元族群舞蹈展演、親子闖關送盆栽等各項精彩活動。另外，即日起至12月8日止，遊客憑埔里鎮住宿發票或活動現場消費，累積滿額即可兌換花卉料理、花草茶、居家盆花教學體驗活動或客家花卉料理套餐及客庄輕旅一日遊。

▲2019埔里花卉秋季展，展期即日起至12月29日 。（圖／農糧署提供）



農糧署也提，921地震後，為提振南投重建區花卉產業競爭力，在埔里鎮投資設立「埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心」，占地達30,467平方公尺，並設有農產品處理廠及展售中心等建築，93年完工，作為埔里地區花卉採收後品牌行銷、生態教育及休閒觀光中心，花卉秋季展選在榮獲2005台灣建築佳作的展售中心，呈現埔里生產的優質花卉。