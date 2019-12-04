「殺石虎獵人」集集山區出沒！全台僅剩500隻　鎮長急報警

▲石虎是瀕臨絕種的一級保育類動物。（圖／特生中心提供）

記者曾羿翔／綜合報導



南投集集山區近日驚傳出現獵殺石虎的獵人！鎮長陳紀衡3日對此在臉書表示，近日接獲通報，如有發現可疑人士，請大家盡速撥打110通報警察局。他還呼籲，停止獵殺石虎，請大家一起保護石虎。據了解，集集當地9月底才發現一隻倒臥路上的石虎，經過救治後在10月順利野放。

石虎是瀕臨絕種的一級保育類動物，活動區域以苗栗、台中、南投的淺山丘陵區為主，體型與家貓類似，外表讓人容易誤認為家貓，因此偶有野生石虎被當家貓收養。石虎是肉食性的夜行動物，多在晚上或清晨的郊外出沒，通常以嚙齒類、鳥類、魚類、爬行類及小型哺乳動物為食。。

根據《聯合報》的報導，集集分局長康健浚指出，保護石虎是全民共識，獵捕、宰殺行為在野生動物保育法上，規定是處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬以上100萬元以下罰金，處罰非常重，其他像是騷擾、虐待、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖等行為都不可以。

▲身受重傷的公石虎，經送往特生中心急救後仍傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，全台石虎目前僅剩約500隻，但路殺事故卻頻傳，苗130線與苗50-1交界處下方河床，日前就發現1隻小石虎遭車輛撞擊，倒臥階梯旁奄奄一息，被緊急送往南投特生中心急救仍不治，這已是苗栗縣今年第22隻石虎死亡個案。

對此，公路總局另與特生中心、中興大學研發「AI辨識系統」與「聲光波生物緩速設備」，打造路殺預警系統，在石虎出沒的熱區「台3線卓蘭」路段設置示範系統，預警系統監測到車輛時，會透過聲光延緩石虎經過時間以防路殺。

▼集集鎮長陳紀衡呼籲大家「一起保護石虎」。（圖／翻攝自陳紀衡 Welcome to Jiji,Taiwan臉書）

