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林宜瑾指控對手是統戰最後一塊拼圖　林燕祝：20年奧步再現

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▲台南第四選區立委參選人林宜瑾，以台灣拼圖意象，指控對手林燕祝等立委參選人就是「統戰的最後一塊拼圖」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南第四選區立委參選人林宜瑾，以台灣拼圖意象，指控對手林燕祝等立委參選人就是「統戰的最後一塊拼圖」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對統戰議題，民進黨火力全開，12月5日台南第四選區立委參選人林宜瑾召開記者會，以台灣拼圖意象，點出中共以「政、商、諜、軍、民代」5大面向滲透台灣，認為對手林燕祝等立委參選人就是「統戰的最後一塊拼圖」。林燕祝反擊說，民進黨用了20年的奧步又出來了，只會抹紅抹黑。

延續近日「林燕祝見統戰部」新聞話題，林宜瑾從5大面向說明中共滲透。林宜瑾指著台灣地圖說，政、商、諜、軍、民代的親中代表為：赴中聽訓的吳斯懷、收受中資的羅文山、中國共諜王立強、承諾不抵抗解放軍的鄭氏父子，以及正在參選立委的林燕祝。

林宜瑾表示，中國透過各種管道滲透台灣，不會獨漏民意代表。中國要把林燕祝、洪秀柱、吳斯懷、葉毓蘭等中共同路人送進立法院，目的是拿下台灣的立法權，為將來統一鋪路。林宜瑾分析，把國民黨林燕祝送進立法院，對中國有幾個好處：1、攻下偏獨的台南；2、協助聯署親中法案；3、讓沒有問政能力的林燕祝進入國會大吵大鬧，使人民對政治厭惡與冷感，為親中法案創造闖關機會。

▲台南第四選區立委參選人林宜瑾，以台灣拼圖意象，指控對手林燕祝等立委參選人就是「統戰的最後一塊拼圖」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宜瑾補充，民進黨政治人物維護台灣主權的立場堅定不移，過去賴清德到中國參加學術座談，大方談論台獨與言論自由；陳菊拜訪中國，也強調台灣主權，將「中央政府、總統」等詞掛在嘴邊；林宜瑾自己更是從沒見過中國官員。反觀林燕祝，今年立委提名前夕拜見中國統戰部長，高舉兩岸一家親的牌子，嘴上更說「兩岸是血濃於水的一家人」，立場完全不一樣。

▲台南第四選區立委參選人林宜瑾，以台灣拼圖意象，指控對手林燕祝等立委參選人就是「統戰的最後一塊拼圖」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宜瑾呼籲台南鄉親，將票投給堅定捍衛台灣的政黨。林宜瑾也喊話林燕祝，不要再打烏賊戰，趕快把今年一月拜見統戰部長的事實說清楚，給選民一個交代。

對於林宜瑾抱著抹紅親中的神主牌以的指控，第四選區的立委參選人林燕祝表示，對於當了22年的議員對永康毫無建樹，只剩抹紅抹黑編故事一途，她提出嚴正的抗議，並將提出意圖使人不當選和毀謗罪。希望她自己可以去多檢討基層民眾對她的耳語，有本事就拿民生經濟、福利政策來討論，不要只有政治口水高空戰。

林燕祝說，關於1月份因台商的邀請前往大陸考察康寧社區，交流長照產業，並討論現在兩岸情勢嚴峻，台灣政府和大陸沒有溝通管道，如何守護台商在大陸的權益？現場有來什麼官員都只是一面之緣，連照片裡也不是所謂的官員，只是社區的主任，竟然有辦法為了恐嚇台灣人民，讓芒果乾再大賣，胡亂編故事。

▲林燕祝對林宜瑾只剩抹紅抹黑編故事一途，她提出嚴正的抗議，並將提出意圖使人不當選和毀謗罪。（圖／記者林悅翻攝）

▲林燕祝對林宜瑾只剩抹紅抹黑編故事一途，她提出嚴正的抗議，並將提出意圖使人不當選和誹謗罪。（圖／記者林悅翻攝）

林燕祝說，國家機器在民進黨手上，國安單位應該早有調查，拿出一些實質的證據吧！中共都控制不了香港的選舉了，到底怎麼影響台灣？台灣這麼容易被滲透？如果有，也是國安單位失職，她擔任立委後一定會強力監督。

林燕祝怒斥，難道選情告急就用這種招嗎？民進黨的標準請先麻煩統一好再來說，阿扁講「兩岸一家親」就是愛台，陳菊去就是交流，賴清德和謝長廷去就歌功頌德。

林燕祝奉勸對手，不用一直開記者會抹紅對手，迴避自己對選民的責任，王立強共諜案查不出來，卻有綠營網軍害外交官一條性命，這就是我們的政府嗎？林燕祝從來都反對一國兩制，堅持和對岸要和平對話，千萬不要忘了，台南20年來民進黨掌權，過去20年，民進黨當了12年的總統，到底是誰把台灣賣掉，鄉親的眼睛是雪亮的。最重要的是當了20年民意代表的林宜瑾，「您有沒有跟大陸官員見過面？」「您說您只去過一次中國大陸是真的嗎？」你們去考察就可以？我們去看台商就賣台？2015、2016年您有沒有去過中國大陸？請您審慎回答。

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