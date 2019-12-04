交通部「砸60億」拼智慧運輸！建設重點曝　公路、觀光、偏鄉運輸都囊括

▲交通部智慧運輸計畫中，「高快速公路整體交通管理提升計畫」為一重點項目。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部完成5年期「智慧運輸系統發展建設計畫（110-114年）」，5年將投入60億元，帶動智慧運輸深化、升級，實現旅運需求供需平衡的永續智慧運輸管理。該計畫已於11月底提送行政院核定，計畫內重要項目包括高速公路交通提升、自駕車聯網、觀光服務整合、偏鄉公共運輸品質提升等。

交通部政次王國材表示，交通部投入30億元，實現「智慧運輸系統發展建設4年計畫（106-109）年」，執行至今具體成果包括交通行動服務(「UMAJI遊．買．集」以及「Men-Go」)、機車車聯網(花蓮東華大學、宜蘭佛光大學、高雄科技大學建立機車車聯網試驗場域)、智慧廊道(新竹、臺中、臺南市)、自駕車車聯網(桃園、台中、高雄)、統合式智慧交通管理(台北智慧路口、高雄輕軌路口)及偏鄉公共運輸平臺(台東、花蓮、新竹縣)等。

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▲交通部透過觀光服務整合計畫、偏鄉公共運輸營運品質提升計畫等，可順利串連我國觀光資源。（示意圖／ETtoday資料照）

王國材指出，4年計畫實施期間，每年均新增40多個計畫，帶動國內運輸管理創新與效率。計畫推動迄今不僅帶動國內智慧交通產業蓬勃發展，同時也締造臺灣在智慧運輸世界大會（ITS World Congress）獲得五大獎項之殊榮。

王國材表示，交通部目前已完成5年期「智慧運輸系統發展建設計畫（110-114年）」，預計將投入60億元，帶動智慧運輸深化、升級，實現旅運需求供需平衡的永續智慧運輸管理，新計畫已於11月底提送行政院核定。

▲交通部次長王國材。（圖／ETtoday資料照）

王國材指出，5年計畫中，十大重要項目包括運輸資料應用技術提升與擴大服務、高精地圖回饋平台建置計畫、智慧交通實驗場域創新應用計畫、高快速公路整體交通管理提升計畫、地方區域交通管理控制升級計畫、都市智慧道路安全計畫、自駕車聯網技術導入運輸業計畫、交通行動服務（MaaS）深化計畫、觀光服務整合計畫、偏鄉公共運輸營運品質提升計畫。

另交通部也也正式成立「交通科技產業會報」，共設置10個產業小組，結合應用與產業發展，交通部門重新定位組織角色，從過去以建設與管理為主的角色，轉化為促進產業興利的跨部會資源服務者，期待強化我國智慧交通產業之國際競爭力。