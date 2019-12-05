好吃好玩還有得拿！上網登錄搶薯條　100組派對桌遊讓你抽

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消費中心／綜合報導

「用力出拳，快速跳躍」準備好跟著螢幕場景，化身充滿Power的森林之王「LEO獅」，跑步、跳躍、揮拳、攀岩，不少高難度運動等著挑戰，賣場瞬間成為驚奇刺激的原始森林。Panasonic結合高科技體感活動，讓參加的民眾站在螢幕前，就被自動偵測，除了動作要充分到位外，還要吃電池金幣才有機會獲得高分。

▲▼恆隆行Panasonic鹼性電池業配影音。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼Panasonic結合高科技體感體驗，跟著吉祥物LEO獅一起挑戰，活動樂趣不間斷。（圖／記者謝盛帆攝）
 

▲▼恆隆行Panasonic鹼性電池業配影音。（圖／記者謝盛帆攝）

走在賣場的民眾都被這特別的遊戲吸引住，停下腳步排隊來挑戰，熱鬧有趣的場面，讓爸爸媽媽陪著孩子一起玩。現場參與的弟弟說，雖然我在出拳的時候都無法擊落，但在跑步、走路時感覺特別有趣。有位爸爸在女兒的加油下獲得了高分，他笑說，如果平常沒在運動的話，真的會滿累的，第一次玩這樣的體感遊戲，很不錯還能促進親子互動。

還有順路到賣場逛街的情侶也被現場吉祥物吸引，覺得牠的體格超棒又壯。他們說，其實本來經過想玩，但看到人太多就放棄，但之後又再回來看看，沒人排隊，馬上報名玩一場。其中最讓他們印象深刻的是，遊戲一般都是吃金幣，但剛剛玩是吃電池，挺可愛的！還有一些像是跳起來、蹲下的動作都還滿靈敏的，很好玩！

▲▼恆隆行Panasonic鹼性電池業配影音。（圖／記者謝盛帆攝）

▲不少民眾第一次玩體感遊戲，不只能鍛鍊體力，還能促進親子關係。▼遊戲發揮跑、跳、蹲等不同運動項目，吃電池得高分拿獎品。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼恆隆行Panasonic鹼性電池業配影音。（圖／記者謝盛帆攝）

不只活動有趣，民眾也注意到了身旁的遊戲主角「LEO獅」，牠是Panasonic電池新登場的品牌吉祥物，有著帥氣外表，還是個身手矯健的運動健將，加上LEO獅的體力非常好，陪孩子玩整天都不累，就像Panasonic大電流鹼性電池一樣，放電性能好，將持久度增加20%，以中耗電量的電器來說，例如玩具，持續運作下能提高20%的使用時間，能讓孩子玩比較久；還有獨特的氣體抑制技術，先進的抗漏液技術，藉由抑制罐體內部氣體的產生，即便在電池過度放電或長期存放下，依舊能大幅降低漏液機率，讓安全升級。

▲▼恆隆行Panasonic鹼性電池業配影音。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Panasonic電池新登場的品牌吉祥物「LEO獅」，有著帥氣外表，還是個身手矯健的運動健將。▼EVOLTA是Panasonic首屈一指的一次性電池，不但添加了鈦元素，效能也同步再升級。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼恆隆行Panasonic鹼性電池業配影音。（圖／記者謝盛帆攝）

另外一款EVOLTA超世代電池，是Panasonic首屈一指的一次性電池，不但添加了鈦元素，提升效能，更使用三倍塗層技術，防止漏液情況發生，讓民眾安全使用不斷電，更獲得八項金氏世界紀錄肯定。

產品安心也很貼心！好康好禮不只周末假日才有，Panasonic同步推出線上發票登錄活動(https://lihi1.com/HCCAy)，從12/1起到明年1/31，在大潤發、愛買、楓康、光南、金興發、墊腳石等指定通路購買Panasonic電池相關品項，單筆消費滿288元或到家樂福購買Panasonic全系列電池商品，單筆消費滿388，就有機會得到每日限量100份薯條，再抽100組派對桌遊。有玩有拿，還有吃，多到數不清的好康獎品，等你來帶走！

►► 更多活動詳情
Panasonic 粉絲專頁：https://lihi1.com/HCCAy
Panasonic 登錄發票：https://lihi1.com/zW7mk

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