Google Play 2019年度最佳榜單出爐　MIT App佔領全球17地榜單

▲Google釋出Google Play 2019年度最佳榜單。（圖／翻攝自Google Play網站）

記者邱倢芯／綜合報導

Google今（3）日公布台灣「GooglePlay2019年度最佳榜單」，包含21款最佳應用程式、21款最佳遊戲、50款最佳電子書，以及50部最佳電影。在今年的榜單中，台灣開發的應用程式表現相當亮眼，其中幫助使用者建立健康生活習慣的兩款熱門應用程式「SleepTown 睡眠小鎮」與「Plant Nanny2植物保姆」，前者不僅榮獲台灣及香港「年度最佳應用程式」，更一舉成為台灣、香港「最佳 生活幫手應用程式」和其他全球15地「最佳自我提升應用程式」；後者則榮登台 灣、香港、泰國、印尼、義大利、西班牙共6地的「最佳生活幫手應用程式」榜單。

另外，「Google Play 年度最受歡迎獎項」的票選結果也在今天出爐。其中，最受歡迎應用程式的得獎者皆為台灣原創製作，包含劇迷們必載的追劇神器「LiTV 線上影視」、打工族的最佳幫手「小雞上工-全台最大的學生打工APP」和旅人的好夥伴「背包客棧旅遊論壇」，反映出台灣使用者對於隨身的視聽娛樂和實用生活資訊的需求和喜愛。

除了年度最受歡迎獎項，台灣開發的應用程式也在各類榜單紛紛上榜。其中，台灣開發團隊時刻科技所打造的「Sleep Town 睡眠小鎮」，良好地運用遊戲化的元素，幫助使用者用輕鬆簡單的方式，培養規律習慣並達成睡眠目標。

而四合願所開發的「Plant Nanny2 植物保姆」，同樣透過遊戲化的設計，將枯燥的喝水紀錄習慣變成有趣的植 物養育遊戲。兩者兼瞄準全球使用者的需求，發掘生活中共同的痛點，並打造出跳脫區域性文化隔閡的作品，成功在國際市場上找到定位。

在遊戲類App方面，綜觀今年Google Play年度最佳遊戲榜單，可以看到有多款由經典主機、桌機遊戲改編而成的手遊，包含跨時代人氣瑪利歐系列賽車遊戲「Mario Kart Tour」、讓玩家盡情體驗穿梭於槍林彈雨的射擊遊戲「決勝時刻 : Mobile - Garena」、重現13年經典的多人角色扮演遊戲「完美世界M」，以及全球下載破億的超夯吃雞遊戲「PUBG MOBILE:絕地求生M」。

此外，由台灣獨立遊戲開發團隊打造的恐怖冒險解謎遊戲「返校」也跟上此一風潮，在今年九月推出手遊版，維持獨樹一幟的美術與風格，讓 玩家在懸疑、恐怖與緊張的氛圍下，體驗以台灣六零年代爲背景的故事，不僅獲選「最佳獨立製作遊戲」，更隨著同名改編電影的上映在全台刮起「返校」炫風。