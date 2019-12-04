饒舌男歌手帶女兒「驗處女」　紐約州怒了！要立法禁止

▲美國饒舌歌手T.I.（左）與女兒（右）。（圖／翻攝Twitter@Tip、Instagram帳號princess_of_da_south）

記者曾羿翔／綜合報導



美國饒舌歌手T.I.自爆，女兒黛雅（Deyjah Harris）滿16歲後，每年會帶她到婦產科檢查「驗處女」，檢查處女膜是否完整。消息一出馬上引起網路論戰，紐約州對此更考慮立法要禁止相關檢驗。事實上，處女膜是圍繞或部分覆蓋陰道入口的薄組織，多種狀況下都可能被破壞。

綜合外媒報導，紐約州議會民主黨議員索拉吉絲（Michaelle Solages）表示，「我感到相當震驚也很厭惡」，處女膜檢查並非醫學上必要，且過程是痛苦又讓人覺得羞辱的。她更指出，這種檢查被世界衛生組織（WHO）認為沒科學依據，相當於一種性暴力。

▲美國州議會民主黨議員索拉吉絲（Michaelle Solages）。（圖／翻攝自Michaelle Solages臉書）

報導也提及，索拉吉絲提案立法，要禁止「童貞測試」，法案一旦通過，執行處女膜檢查的醫師都會失去執業證照，甚至被控性侵。世界衛生組織在去（2018）年就曾呼籲，停止檢查處女膜，並稱處女膜的出現並不能夠證明女性是否發生過性行為。

事實上，處女膜是圍繞或部分覆蓋陰道入口的薄組織，可能經由多種方式被破壞，例如騎馬、內診、激烈運動、自慰等行為，且並非所有女性天生就擁有處女膜。透過處女膜檢驗處子之身的錯誤認知，依然存在於許多文化中。

現年39歲的饒舌歌手T.I.日前在節目上爆料，他每年都會帶著已18歲的女兒找婦科醫師檢查處女膜，並要求醫師「盡速回報結果」。T.I.還說，醫師有解釋許多狀況都可能破壞處女膜，但他仍回應，「女兒不會騎馬，也不會騎腳踏車，不會運動，請快點檢查處女膜」。