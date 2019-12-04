教育有愛學習無礙　中華醫大看見生命的彩虹成果展

▲中華醫大藝術成果「看見生命的彩虹」藝術學習成果展，由校長曾信超、學務長王文正等共同主持開幕式，並吸引師生到場參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育有愛，學習無礙！中華醫事科技大學資源教室的學生，12月4日在學校的藝術中心舉辦「看見生命的彩虹」藝術學習成果展，除了烏克麗麗樂曲演奏表演，更展出25幅油畫、13件麻布袋彩繪創作，呈現身心障礙學生的多元學習成果，吸引不少師生前往參觀，為他們加油打氣。

中華醫大為讓身心障礙的學生有多元學習的機會，除了成立資源教室安排輔導老師，協助課業與生活輔助學習外，也開設藝術與音樂課程，讓資源教室的學生課餘透過音樂與藝術的陶冶，啟發多元能力的發展，在學習的路上感受不同的成就。

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中華醫大學生輔導中心主任顏姿吟表示，目前為資源教室的學生藝術課程共分兩班，一班是烏克麗麗音樂班，主要教導學生透過烏克麗麗樂器演奏樂曲，藉由音樂抒發內心的情感；另一班是藝術潛能開發班，由美術老師指導學生進行油畫創作，此外，也利用麻布袋作畫，創作屬於個人的獨特背袋。

這次在藝術中心舉行的「看見生命的彩虹」藝術學習成果展，就是烏克麗麗音樂班和藝術潛能開發班的聯合成果展出，15位對音樂有高度興趣的資教學生透過學習樂器的過程，培養自身的專注力及團隊合作的凝聚力。

其中，就讀數位資訊系二年級多重障礙中度的黃同學，罹患髓母細胞瘤，身體無法平衡、走路不穩、手部協調也不佳，但他不畏身體疾患，在爸爸陪同下，每週準時参與烏克麗麗課程，勤奮不懈的練習，是烏克麗麗班同學的表率。在成果展中，黃與其他學員演奏月夜、瑪莉有隻小綿羊、捕魚歌、歡樂年華、小薇等樂曲，贏得眾人的熱烈掌聲。

參與藝術潛能開發課程的資源教室學生則以25幅油畫、13件麻布袋彩繪創作呈現學習成果，特別的是，就讀食品營養系一年級，肢體障礙重度的林同學，即使經歷小腦腦瘤開刀，開刀時傷及顏面神經及視神經，導致肌肉張力不協調、難以握筆施力，但在老師的鼓勵與教導下，展現生命的韌性，用堅強與樂觀的態度，將刻劃在心底的自然景致創作出來，作品令人驚艷。