台東縣府108年社區照顧關懷據點成果展　營造高齡友善模範縣

▲台東縣府108年社區照顧關懷據點成果展。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為推動「社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站業務」服務量能及推展老人福利業務，台東縣政府於3日辦理社區照顧關懷據點成果展示暨星聚點，邀請縣內據點單位、社會各界約860人共襄盛舉。今年以「健康活力GO GO GO」為活動主軸，提供社區據點銀髮長輩組隊，透過歌唱、才藝表演等方式，獲得自我肯定的機會，各據點報名踴躍。

副縣長張志明表示：長輩們在年輕時打拼為台東，年紀大退休後讓大家健康老化、快樂老化及就地安老，這是我們縣府應該要做到的，縣府就特別注重老人福利，同時將老人福利當做縣府重要施政項目之１，指示整合社會處、衛生局及原民處的資源，提供社區或部落的長者最好的照顧，讓所有長輩活得快樂、活得健康、有尊嚴。縣政府對於老人福利政策相當的重視，在財政拮据下，每年仍編列相當的預算來推動，為長者提供溫馨服務，期盼能夠積極營造台東成為全國高齡友善城市的模範縣市。

社會處長曹劍秋表指出，自民國95年實施「建立社區照顧關懷據點輔導計畫」以來，台東縣原僅有13處據點服務50處村里，至108年度結合巷弄C站已成長為78處服務102處村里。截至108年10月，社區照顧關懷據點已提供30萬6,022人次服務，對長輩進行關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進、志工服務及轉介，提供更近便的在地服務，這對老年人口比率很高的台縣來說很重要，加上近幾年陸續開辦14間「聚福食堂-社區廚房」、2間「和親堂-老幼共托」計畫，提供服務更高達30萬多人次。

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