自創品牌8個月！台南手搖飲「在日本出現雙胞胎」　老闆傻眼：留言被刪文了

▲許老闆自創品牌短短8個月，就發現日本疑似出現山寨版。（圖／許老闆提供）

記者周亭瑋／採訪報導

台南一名許姓老闆今年4月自創手搖飲品牌，他堅持以功夫茶泡法，並手工熬煮白砂糖，就是為了賣好茶，並將事業做大推廣；然而，他最近卻發現，日本竟出現高度相仿的手搖飲，且名稱僅多了一個「小」字，不禁怒道「抄襲我們的竟然是日本集團化的業者！」

事實上，在去年4月期間，許老闆就加盟了一間在台南小有名氣的手搖飲店，怎料遇人不淑，爆發合約糾紛，最後合約只跑了8個月，包含加盟金及一些莫名的款項，他們前後損失近300萬元。

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許老闆感性提到，「原本我們萬念俱灰，但今年一月公告即將結束營業的期間，很多客人給予我們支持，也很喜歡我們茶的品質、服務，所以鼓勵我們自己創立品牌。」

於是他們日以繼夜的籌備，包括找尋茶農、茶材，接著每個茶種都要自己泡過10幾種、甚至20幾種方法，試出最完美悶泡時間與茶湯比例後，終於在今年4月，他們的手搖飲品牌「茶梟」誕生了。

▲名稱只多了一個「小」字。（圖／許老闆提供）

許老闆表示，「我們堅持以功夫茶泡法，用陶鍋下去悶泡茶葉，悶泡完成後急速冰鎮鎖住茶香，所以來店的客人都會看到茶湯是冰在冰箱裡的，有些客人甚至誤認為是隔夜茶，但喝到後都很驚艷。我們每鍋茶製成時間約40-60分，每桶茶湯只有出產10杯的量，飲料所使用的糖也是手工熬煮白砂糖。」

儘管耗時、費力且成本高，不過許老闆秉持只賣好茶的理念，同時希望能推廣台灣茶材、花材，所以注入非常多的心血；沒想到，才創立短短8個月，竟撞見山寨品牌。

許老闆直言，「大家的既定印象都是，台灣人喜歡去學日本，但今天卻是日本餐飲集團來仿冒一個台南永康剛起步的小自創品牌，我個人強烈譴責這種抄襲的行為。」

前陣子，許老闆也請朋友到對方IG的粉絲專頁，在其中一篇貼文下用英文回，「你知道台灣台南市的茶梟嗎？」結果疑似被刪了留言，這讓他更錯愕，「所以我覺得這件事絕對不是巧合。」

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