陳學聖提蔡英文論文20處涉「抄襲」　教長：依「程序從新、實體從舊」受理

▲陳學聖提蔡英文論文20處涉「抄襲」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳學聖日前再次質疑總統蔡英文的博士論文，指控博士論文和同年在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫。陳學聖今（30日）在立法院教育委員會中特別拿出檢舉書，以及調查報告，希望教育部能盡速組成超黨派調查委員會，並在短時間內公布調查結果。

陳學聖提出的檢舉書如下：

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一、 學術倫理作為一種倫理規範，無待法律明文規定。否則在沒有法律明文禁止抄襲的年代，難道抄襲會是合乎學術倫理的行為？

二、 以一樣的內容取得博士學位、發表學術成果、升等資格審查，卻未公開揭露。除了違反專科以上學校學術倫理案件處理原則第3點第6款及第10款規定，也不符國際出版倫理委員會的通則，造成重複計算學術評價的誤導。

三、 本案涉及國際聲譽，且嚴重影響社會觀感，按專科以上學校學術倫理案件處理原則第7點第1項第4款規定，應由教育部處理。

▲陳學聖今拿出檢舉書，以及調查報告，希望教育部能盡速組成超黨派調查委員會，並在短時間內公布調查結果。（圖／記者崔至雲攝）

四、 本案當事人為國家元首，涉及高度政治爭議，審查小組的組成必須超越黨派，調查結果方能定紛止爭。

五、 由於本案博士論文之真偽、存否，仍具高度疑慮，以存於教育部及國立政治大學的原始論文進行比對，才能有效杜絕爭議。

陳學聖說明，學術並非不能自我引用，但必須要揭露，不然這就是抄襲，他把20個疑點，以及原始資料提出給教育部，希望教育部能組成超越黨派的審查小組。

▲陳學聖遞檢舉書給教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

教育部長潘文忠在今日教委會前接受媒體訪問時先指出，有關學術倫理等這些議題，都是必須經過非常審慎、嚴謹的審查，也將依照相關規定做後續處置。

對於陳學聖提出的證據，教育部該如何處理？潘文忠也說，如果是具名的檢舉，教育部也將依相關規定來做受理。對於相關的送審，也將「程序從新、實體從舊」，也就是以論文當時的相關規範，來作為整體處理的審理參據。