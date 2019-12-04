醫叮嚀：別再彎腰！　卓榮泰穿「鐵衫」輔選鄭宏輝多次90度鞠躬…曝真心話

▲卓榮泰指著自己的腰，「我現在穿『鐵衫』啦。」右為鄭宏輝。（圖／翻攝鄭宏輝臉書直播影片）

記者陳俊宏／新竹報導

民進黨主席、「護國保台助選團」總指揮卓榮泰3日到新竹市，替黨籍立委候選人鄭宏輝輔選。原來卓的腰受傷，被醫生叮嚀「不能彎腰」，但他仍穿「鐵衫」多次90度鞠躬拜託選民支持鄭，「不彎腰沒有票啊！」

卓榮泰陪鄭宏輝進行車隊掃街，跑遍北區、東山和香山區，沿途獲得民眾熱烈迴響；卓一行人也到長興街釣蝦場，體驗睽違30年的釣蝦活動、吃臭豆腐，並參加鄭的問政說明會。

卓榮泰在說明會現場致詞時提到，早上看醫生，醫生說「你腰受傷了，不能再彎腰」；他比著自己的腰，「我現在穿『鐵衫』啦！我跟醫生說，『不彎腰沒有票啊，一定要彎下腰，向每一個市民、向每一個鄉親誠誠懇懇地拜託。這個腰我們還是要彎下來，這個手還是要握，這一票才能進來。」而卓致詞完也不顧腰傷，和鄭宏輝等人多次鞠躬感謝在場鄉親，拜託一定要支持鄭。

▲▼卓榮泰不顧醫師叮嚀不能彎腰，仍多次90度鞠躬拜託鄉親支持鄭宏輝。（圖／翻攝鄭宏輝臉書直播影片）

新竹市議員、民進黨發言人陳建名、劉康彥也陪同卓榮泰的輔選行程。陳在臉書發文透露，在長興街的寒風中，卓主席更換厚外套時，「我看見肩膀、背後的復健輔具，我必須說聲對不起，那時候我還想，原來主席抬頭挺胸，還多虧了網路熱銷神奇輔具。」

陳建名說，直到參香禮成，卓主席對著大湖的鄉親致詞時，講述當天早上看醫生，被醫師特別叮囑，為了傷復請「暫時停止彎腰」，才讓自己恍然大悟。對此，有網友感動留言，「護國會，保台灣，台灣要贏！大家一起努力，加油。」

▼陳建名拍下卓榮泰鞠躬的照片。（圖／翻攝陳建名臉書）