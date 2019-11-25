北市攤商欠罰金98萬！囂張脫產躲罰單　警偕執行署員到場「扣產」

記者張君豪／台北報導

法務部行政執行署台北分署與大安分局今年10月才針對惡意脫產、蓄意不繳納違規罰鍰之攤商，聯手出擊，查扣販賣之商品予以拍賣，並對轄區違規攤販予以清除、美化市容，避免妨害行人通行等惡行祭出鐵腕。行政執行署25日再次與大安警方展開第二次聯合查察行動，希望藉此消弭不法攤商違規營業亂象。

▲大安警方與行政執行署人員聯手針對欠繳罰款攤商執行扣財產動作。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方與行政執行署人員聯手針對欠繳罰款攤商執行扣財產動作。（圖／記者張君豪翻攝）

行政執行署台北分署與大安警分局鎖定東區部分惡劣攤商意圖「隱匿、脫產」財產行為等欠款違規攤商，有別以往僅開單告發、職業攤商以脫產手段相應不理的執法窘境。

警方與行政執行署聯手，改以查訪義務人財產資料、家庭狀況、設攤地點及供貨來源等資料後，25日聯合稽查小組復興南路二段科技大樓捷運站周遭實施現地稽查，現場查扣目前積欠政府罰金高達98萬的陳姓攤商、28萬元的王姓業者2人，行政執行署人員當場查扣包含服飾9箱、重型機車1部等攤商財產、希能遏止脫產攤商囂張氣燄。

大安警分局則藉此案例呼籲，請不要未經許可在人行道任意違規設攤影響市容，業者若收到違規舉發單應主動自行繳款；為確保國家公法債權之實現，北市警方仍將持續與法務部行政執行署台北分署加強執行以維公權。

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