【廣編】吃軟不吃硬！歡慶美國西洋梨日

▲全球超過24個國家和地區同步舉行、歡樂洋溢的「美國西洋梨日」品鑑活動。

圖、文／華盛頓蘋果協會提供

12月的到來，來大派禮物的不單是聖誕老爺爺，還有在全球超過24個國家和地區同步舉行、歡樂洋溢的「美國西洋梨日」品鑑活動。

美國將每年12月訂定為「西洋梨慶祝月」，因此美國西洋梨子局將今年的12月8日當天訂為「World Pear Day世界西洋梨日」，屆時全球的重要市場將於同天依時區接力舉辦推廣活動，從紐西蘭當地時間下午2點（太平洋時間下午5點）開始，全球超過24個國家，將會共襄盛舉。全球的消費者將可以親自品嚐美味多汁的美國西洋梨，分享「世界西洋梨日」帶來的歡欣。

活動當天，邀請多位部落客來到家樂福天母店一同參加美國西洋梨廚藝秀活動，還請來張晏瑜師傅設計規劃3道以上的簡單創意料理，於現場製作並邀請現場觀眾共同試吃分享。

美國西洋梨子局將於12家樂福店舉辦試吃，並進行12月8日早上09：30～12：30限時特賣「買西洋梨4顆送1顆西洋梨」。

12個世界西洋梨日指定店家，如下：

雙北：天母店、桂林店、重慶店、三民店、新店店、淡新店

桃園：經國店

台中：青海店、文心店

高雄：鼎山店、愛河店、鳳山店