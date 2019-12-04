全球「菜市場名」統計！5國家被「史密斯」稱霸　台灣「陳」姓氏最多

▲全球姓氏統計。（圖／翻攝自NetCredit）

記者林瑩真／綜合外電報導

信貸公司「NetCredit」日前公開一張圖表，統計了全球各地的「菜市場名」，例如在英國最常見的姓氏是史密斯（Smith）、日本是佐藤，台灣則是以「陳」奪冠。

綜合外媒報導，根據圖表，台灣最多人使用的姓氏為「陳」；中國大陸最多的姓氏則是「王」，平均每13人中會有1人姓王；南北韓則是以「金」為姓氏大戶，南韓平均每5人就有1人姓金；越南則有25%人都姓「阮」，日本則是以「佐藤」取勝。

有趣的是，英國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭，最多人使用的「菜市場名」都是史密斯。史密斯這個姓氏來自於盎格魯撒克遜人，原意為「罷工」，通常是從事金屬加工業的人的名字，也代表鐵匠這個職業遍布所有國家，讓史密斯在世界各地都很常見，尤其是大英帝國的英語系領土。

▲中國最多人姓王，台灣姓陳。（圖／翻攝自NetCredit）

另外，比較特別的有，愛爾蘭的墨菲；法國的馬丁；西班牙的加西亞；瑞典的安德森；義大利的羅西；波蘭的諾瓦克；智利，阿根廷，委內瑞拉和巴拉圭都是岡薩雷斯（Gonzalez），起源於中世紀的日耳曼戰爭；埃及則是穆罕默德。

報導指出，姓氏通常來自於5大類，包括祖先名，像是約翰遜或瓊斯，皆是約翰兒子的意思；地名或地理特徵，例如Bērziņš是拉脫維亞人最常用的姓氏，意指樺木或居住在樺樹叢中的人；職業命名就像史密斯、米勒和泰勒；其他則有可能是個人描述、恩人的連結。

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