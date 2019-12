初選辯論黑馬民調狂降　美民主黨大將賀錦麗宣布退出總統初選

▲ 賀錦麗在民主黨辯論時批評拜登的政策,讓她一戰成名,此後提出的政見卻與拜登大同小異,民調每況愈下。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國聯邦參議員、民主黨2020總統初選參選人賀錦麗(Kamala Harris)在選戰初期民調高漲,曾被視為民主黨政治新星,但無法取得主要州民意支持,近來聲勢下滑,3日宣布退選。民主黨總統初選中唯一的黑人女性退出選戰,代表該黨很有可能失去這個重要族群的民意支持。

賀錦麗3日在視訊會議中告知幕僚此項決定,稍晚透過影片向支持者表示,即日起將停止競選活動,對此深感遺憾,卻也深深感激,「但我依然在戰鬥,每天都會為這場選舉的意義而戰,為所有人伸張正義。」

It has been the honor of my life to be your candidate. We will keep up the fight. pic.twitter.com/RpZhx3PENl