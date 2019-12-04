　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

初選辯論黑馬民調狂降　美民主黨大將賀錦麗宣布退出總統初選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲ 賀錦麗在民主黨辯論時批評拜登的政策，讓她一戰成名，此後提出的政見卻與拜登大同小異，民調每況愈下。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦參議員、民主黨2020總統初選參選人賀錦麗（Kamala Harris）在選戰初期民調高漲，曾被視為民主黨政治新星，但無法取得主要州民意支持，近來聲勢下滑，3日宣布退選。民主黨總統初選中唯一的黑人女性退出選戰，代表該黨很有可能失去這個重要族群的民意支持。

賀錦麗3日在視訊會議中告知幕僚此項決定，稍晚透過影片向支持者表示，即日起將停止競選活動，對此深感遺憾，卻也深深感激，「但我依然在戰鬥，每天都會為這場選舉的意義而戰，為所有人伸張正義。」

消息人士向CNN透露，缺乏支持及資金造成賀錦麗競選團隊內部分裂，都是導致她退選的因素。賀錦麗3日則說明，「我從各個角度評估此事，過去幾天來做出人生中最困難的決定之一。我沒有足夠的財政資源讓競選活動繼續下去。我不是億萬富翁，無法資助自己的競選活動，籌募所需的資金在選戰進行的同時漸趨困難。」

賀錦麗退選的消息引來總統川普（Donald Trump）在推特上諷刺地發文，「太糟了。我們會想妳的，卡瑪拉！」賀錦麗則回擊，「別擔心，總統先生，我們在你的審判上見。」

55歲的賀錦麗6月在民主黨初選辯論中表現亮眼，但近幾個月來民調低迷，募款金額也落後其他幾名主要參選人。她的父親是牙買加和印度移民，打著激勵民主黨年輕支持者及進步派人士的招牌，希望吸引溫和派選民支持。批評者指出，她無法清楚表達自己的政策，此前批評同為參選人的前副總統拜登（Joe Biden）也讓她流失民意。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
楊蕙如補助金流曝 ! 徐巧芯爆：北市體育局2年1010萬、觀
車體猛晃...她拍門崩潰「你朋友強X我」！高雄男扯：自己翹高
435萬人送高以翔最後禮物！不挺自家偶像「把票全投給他」暖舉
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沒帳號竟被蒐集個資！　加州女大生告抖音：竊用戶數據傳中國

義大利國會跨黨派通過挺港決議　「醒來替香港發聲」

他手機充電「邊玩遊戲」　母開門驚見「趴姿黑屍」拿木棍一戳…急報警！

詭男蹲等門口…腐蝕性液體正面潑！大馬經理半身灼傷「雙眼恐失明」

馬克宏批土耳其買俄武器、入侵庫德族　川普護航：土國幫忙打擊IS

下山遇恐怖雪崩　眼前雪地一塊塊崩裂...他拍下驚險逃死過程

外界盼不到「中美貿易第一階段協議」　美商務部長：適當的協議更重要！

21車連環撞！熱心哥高速路攔車示警　2度險遭打滑車輛輾過

老爸懲罰女兒接管IG！「躺床自拍」爆紅變網美...網笑瘋：拜託繼續罰

初選辯論黑馬民調狂降　美民主黨大將賀錦麗宣布退出總統初選

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

《黑寡婦》前導預告

沒帳號竟被蒐集個資！　加州女大生告抖音：竊用戶數據傳中國

義大利國會跨黨派通過挺港決議　「醒來替香港發聲」

他手機充電「邊玩遊戲」　母開門驚見「趴姿黑屍」拿木棍一戳…急報警！

詭男蹲等門口…腐蝕性液體正面潑！大馬經理半身灼傷「雙眼恐失明」

馬克宏批土耳其買俄武器、入侵庫德族　川普護航：土國幫忙打擊IS

下山遇恐怖雪崩　眼前雪地一塊塊崩裂...他拍下驚險逃死過程

外界盼不到「中美貿易第一階段協議」　美商務部長：適當的協議更重要！

21車連環撞！熱心哥高速路攔車示警　2度險遭打滑車輛輾過

老爸懲罰女兒接管IG！「躺床自拍」爆紅變網美...網笑瘋：拜託繼續罰

初選辯論黑馬民調狂降　美民主黨大將賀錦麗宣布退出總統初選

沒帳號竟被蒐集個資！　加州女大生告抖音：竊用戶數據傳中國

義大利國會跨黨派通過挺港決議　「醒來替香港發聲」

他手機充電「邊玩遊戲」　母開門驚見「趴姿黑屍」拿木棍一戳…急報警！

宏達電DEEPQ攜手國防醫學院　首創全台最大MR解剖學教室

十大最美公路出爐！台61線高票奪冠　落日大道超吸睛

國產車降價可能落空！降汽車零組件降稅利益　車商反映多元回饋

桃園偵查佐涉縱放人犯還酒駕遭調職記大過　地院判4月併罰3萬

駁斥「吳敦義為了錢冒險用吳斯懷」國民黨將提告吳子嘉嚴重誹謗！

大陸富商有意來台投資…女設局到林森北酒店　4男闖入毆打勒索2千萬人民幣

綠黨民調／蔡韓差距再擴大到34.2％　49.1％民眾害怕韓國瑜當選

國際熱門新聞

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

火災！1歲男童衝回火場救愛犬喪命

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

世界最胖男子靠「縮胃、節食」甩330kg

川普馬克宏關係緊張　雙邊會晤尷尬

兒腦死...媽淚喊「別離開我」竟復活

比足球大顆！背角無齒蚌入侵美池塘

格陵蘭冰蓋融化　變地表最大瀑布

正妹拒車震！慘遭緊身褲勒死性侵

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

他拿鐵鎚毆爆女友　冷等1hr斷氣欣賞腦漿流乾

帶兒出遊...驚見絕命毒蛇相伴

更多熱門

相關新聞

全球菜市場名統計　台灣O姓氏最多

全球菜市場名統計　台灣O姓氏最多

信貸公司「NetCredit」日前公開一張圖表，統計了全球各地的「菜市場名」，例如在英國最常見的姓氏是史密斯（Smith）、日本是佐藤，台灣則是以「陳」奪冠。

誤把兒子當獵物　獵人爸射殺9歲兒

誤把兒子當獵物　獵人爸射殺9歲兒

407票對1票　美通過新疆人權法案

407票對1票　美通過新疆人權法案

美眾院情委會通過「彈劾川普報告」

美眾院情委會通過「彈劾川普報告」

比足球大顆！背角無齒蚌入侵美池塘

比足球大顆！背角無齒蚌入侵美池塘

關鍵字：

賀錦麗美國大選北美要聞

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

老婆面前倒下！台南暖警「不菸不酒」突趴桌上猝逝

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

默默要你命！「3部位會痛」恐是心臟病

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面