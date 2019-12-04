「我盡我的責任」！怒斥家長校方買「發酸紅棗」熬湯　幼兒園廚師遭停職

實習記者羅明輝／綜合報導

河南鄭州一間幼兒園最近發生一起廚師與家長因食材問題互罵。園內廚師在煮湯前，發現家長會委託的供應商送來一批腐壞、發酸的劣質食材，因此通知供應商做更換，不過這項舉動卻遭部分家長質疑，懷疑廚師是故意把好的食材換掉「刁難廠商」，引發廚師強烈不滿，雙方隨即上演激烈衝突，爭執畫面也被人拍下來放上網，引起一陣議論。

綜合《東網》及《頭條日報》，一段則名為「廚師怒斥家長用壞棗熬湯」的影片近日在網路瘋傳，獲得超過1500萬次點擊，影片中可以看見鄭州「沁禾閎博幼兒園」的廚師正與幾名學生家長大聲爭吵，過程中雙方更一度發生推擠、拉扯衝突。」廚師張師傅提到，當天他準備熬湯給孩子們吃，不過家長會委託的食材供應商送貨遲到了，直到開飯時間才送來，加上送來作為食材的的棗子全都是壞的、酸的，讓他有些不滿，於是便斥責供應商，要求做更換。

沒想到這時，一旁的學生家長突然上前，告訴他，「你是不是對我們的供應商有什麼不滿？你不要這麼激動吼叫，你沒有這個權力。」甚至質疑，「這些食材是你自己掉包的吧！」





▲ 因紅棗問題，廚師張師傅與學生家長發生衝突。（圖／翻攝自微博／鄭州小管家）

這番話讓張師傅聽了相當氣憤，他向家長怒斥，「請你們摸著自己的良心，我是為了孩子們的健康著想，盡我該盡的責任，你們的供應商送來了壞棗，難道要我拿來煮給孩子吃嗎？」

一名家長這時拿起一根玉米，朝著張師傅砸去，雙方接著便爆發激烈衝突，最後張師傅被園方帶離現場，事後也被迫暫時離開工作崗位，這對張師傅及生病的太太而言都是一大打擊。

對此，學生家長解釋，幼兒園以前都是從當地一間菜市場採購食材，不過後來發生過學生吃完嘔吐的事件，所以家長會才會要求校方改從麥德龍超市（德國最大零售批發超市）進貨，畢竟國外的業者對於品質有所把關。然而，廚師張師傅卻認為這些從歐美超市買來的紅棗腐壞，不適合煮湯，他們才會懷疑是不是張師傅故意將好的棗子掉包，來刁難供應商。



在雙方各說各話的情況下，當局為了平息越鬧越大的爭議，決定在3日委託第三方檢測機構，針對幼稚園的食品原料和餐具全都進行抽樣檢測，預計結果將於5日出爐，希望屆時可以找出到底是誰的責任與問題。

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