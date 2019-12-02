影／正妹舞蹈藝術生集體「劈腿＋下腰」超狂合影PO照配合點名

記者馬叔安／綜合報導

近日在河南鄭州一所學校的舞蹈藝術生為了配合「查寢」（點名），把在宿舍寢室內劈腿練功的照片發到班級的群組中，各種高難度的劈腿、下腰等動作，使得照片快速引發外界關注。學生們表示，這些動作對她們來說都是家常便飯，沒有難度。輔導員則說，這樣的照片既結合了專業特色，也增加查寢趣味性。

▲河南鄭州舞蹈專業學生在寢室內拍照「花樣查寢」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

《澎湃新聞》報導，學校輔導員表示，由於寢室裡都是舞蹈方面的學生，想根據她們自身的專業，在宿舍中展現專業的生活化，於是想到了這樣的「花樣查寢」。

▲河南鄭州舞蹈專業學生在寢室內拍照「花樣查寢」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

輔導員說，每週日晚上回寢室查寢的時候都要開班會，於是想把班會以這種「花樣查寢」的形式表現出來，一方面看大家有沒有準時返校，另一方面也稱加一些趣味性，結果大家都積極響應，連班長都詢問查寢何時開始，好讓她們提前做好準備。

▲河南鄭州舞蹈專業學生在寢室內拍照「花樣查寢」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

從曝光的照片中，可以看到學生們不但對著鏡頭擺出各種高難度的舞蹈身段，和配合動作搭配專門的服裝或道具，把宿舍的空間運用到極致。有學生表示，覺得這種做法挺有意思的，還能展現舞蹈專業的能力，而在照片中做的這些動作對她們來說都只是「家常便飯」，沒有難度。

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