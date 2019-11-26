　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市149家食品業者攜手守護食安　釣蝦場首次列入輔導

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義市推食品安全。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市推食品安全。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來，透過政府單位及食品業者的互相配合與努力，消費者與業者對於食品安全也更加重視，嘉義市政府與衛生局辦理食品安全衛生輔導，協助業者了解店家本身的食安缺失，並針對缺失積極改善，也鼓勵業者維持優良的衛生習慣與強化自主管理。嘉義市衛生局25日舉辦「108年食品業者食品安全衛生輔導計畫成果發表記者會」，副市長陳淑慧代表市長黃敏惠親臨現場頒證表揚，共149家食品業者通過認證，藉由頒獎儀式鼓勵食品業者，持續落實衛生自主管理，我食安 我驕傲」，守護嘉義市食安之都。

為使食品業者了解並遵循食品安全衛生管理法及食品良好衛生規範準則(GHP)相關規定，且落實於實際操作，衛生局特與社團法人中華食品安全管制系統發展協會合作，成立食品安全衛生輔導小組，並邀請專家、學者為嘉義市食品業者進行食品安全衛生輔導，針對烹調與製程作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、用餐場所產品安全衛生管理、販賣區衛生管理、倉庫衛生管理、食品標示等七大面向，在業者主動配合下，進行逐項輔導。

陳淑慧表示，很高興有這麼多的食品業者通過輔導認證，希望業者能夠持續保持良好的衛生自主管理態度，並將「我食安 我驕傲」的使命感，推動到全嘉義市，帶動更多食品業者共同守護嘉義市的食品安全。

衛生局表示，今年度首次將釣蝦場列入食品安全衛生的輔導店家，以往釣蝦場給大眾的既定印象是「環境整潔不佳」、「燈光不足、不夠明亮」、「廚房衛生待加強」等不好觀感，透過本次的輔導以及業者的努力，全力翻轉釣蝦場的刻板印象，更有業者全面更換廚房的天花板及燈具，為了就是給予嘉義市民整潔且衛生的用餐場所。

今年度榮獲通過輔導認證的業者包含午晚餐及全日餐廳業(63家)、早餐及早午餐業(16家)、咖啡專賣業(7家)、烘焙坊業(36家)、釣蝦場餐飲部(6家)、飲冰品專賣業(19家)、小吃業(2家)等共149家。通過輔導認證的業者名單將公佈於嘉義市政府衛生局網站上，提供消費大眾用餐選擇參考。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友：為什麼女生不
不是在生氣！12星座「已讀不回」原因曝　網讚準炸：被天蠍冰死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小貨車故障停路中車主慌　警幫推車+聯絡保養場

男童街頭徘徊見警察大哭　潮州警載他慢慢找...媽媽出現了！

林務局嘉義林管處約僱森林護管員甄試　招考名額5名

嘉市149家食品業者攜手守護食安　釣蝦場首次列入輔導

立委參選人陳明文推長照關懷　親打活力果汁重視長者營養

市長一週年！名店掛紅布條...絕不進口「中國，韓國魚」　千字文致高雄人：過得好嗎？

台南安南區5社區守望相助隊評鑑大獲全勝　公親里「三棲部隊」奪魁

李鎮國期望市府將永康帶狀新興區　打造成紐約曼哈頓

黃偉哲頒獎表揚阻詐小天使　10月攔詐有功者飆破70人

東山鴨頭起源在那？ 顏耀星：起源台南東山真正的庶民美食

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

孝女跪地祈求保佑重病老母親 媽祖鑾轎360度旋轉為她賜福

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

小貨車故障停路中車主慌　警幫推車+聯絡保養場

男童街頭徘徊見警察大哭　潮州警載他慢慢找...媽媽出現了！

林務局嘉義林管處約僱森林護管員甄試　招考名額5名

嘉市149家食品業者攜手守護食安　釣蝦場首次列入輔導

立委參選人陳明文推長照關懷　親打活力果汁重視長者營養

市長一週年！名店掛紅布條...絕不進口「中國，韓國魚」　千字文致高雄人：過得好嗎？

台南安南區5社區守望相助隊評鑑大獲全勝　公親里「三棲部隊」奪魁

李鎮國期望市府將永康帶狀新興區　打造成紐約曼哈頓

黃偉哲頒獎表揚阻詐小天使　10月攔詐有功者飆破70人

東山鴨頭起源在那？ 顏耀星：起源台南東山真正的庶民美食

高總價買不起＋不婚！　專家提出六都「小宅熱」4大隱憂

大專棒聯／大同「打者天堂」炸14轟　文化7戰9轟破紀錄

川普短暫勝利！最高法院命令：眾議院無法獲得報稅資料

小貨車故障停路中車主慌　警幫推車+聯絡保養場

湯文章／從魏應充暫緩入監事件看鴨霸的刑罰執行

勇士狂輸！柯瑞大女兒不解問格林　嘴綠忍住沒將手指向她老爸

完成不可能任務　中科院3年內推出高教機原型飛機

自製高教機「勇鷹號」　明年6月首飛、115年前交付空軍66架

「台灣要當毒蝦」！韓國瑜：中國放棄武統前　不會簽署和平協議

直擊／內湖店8點還沒人排隊　好市多黑色購物節第二日民眾悠哉逛

地方熱門新聞

名店掛紅布條：絕不進口「中國，韓國魚」

台南安南區公親里「三棲部隊」奪魁

東山鴨頭台南東山真正的庶民美食

張善政同意當副手　只考慮5分鐘

桃園客運國道起火　23人驚逃

李鎮國期望市府將永康打造成紐約曼哈頓

嘉義林管處約僱森林護管員甄試

笨賊躺草叢躲查緝　台東警眼尖揪出上銬

黃偉哲頒獎表揚阻詐小天使

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

花蓮自小客自撞分隔島　車翻四腳朝天

台灣高麗菜進軍越南　「2倍價」仍搶手

嘉市食品業者守護食安釣蝦場首入列

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

更多熱門

相關新聞

收留前男友遭硬上！家人見這幕　她崩潰割腕

收留前男友遭硬上！家人見這幕　她崩潰割腕

高雄市一名人妻小乃（化名）婚後仍與前男友阿九（化名）持續聯絡。她2018年與阿九及其他友人到釣蝦場飲酒作樂，事後小乃好心將阿九留宿家中客廳，孰料，對方竟朝她伸出狼爪，這一幕還被家人撞見，讓她羞憤到當場用刮鬍刀割腕。法院審理後，依強制性交罪判阿九有期徒刑3年6月。可上訴。

讓「膠原蛋白」保護你的關節軟骨

讓「膠原蛋白」保護你的關節軟骨

喝咖啡有助降低死亡率？咖啡的5大益處

喝咖啡有助降低死亡率？咖啡的5大益處

大閘蟹拖久賣不好　食藥署修改檢驗法

大閘蟹拖久賣不好　食藥署修改檢驗法

拼食安講「同理心」　陳時中讓滿意度逆轉

拼食安講「同理心」　陳時中讓滿意度逆轉

關鍵字：

食安釣蝦場

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

冷凍貨櫃39屍　25歲卡車司機認罪

北冕颱風最快今生成「可能又大又強」北北基宜大雨特報

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

T.O.P沒回具荷拉「最後訊息」懊悔：真的對不起

漁光島驚見女浮屍！漁民收網嚇傻…下秒竟上岸

路牌擊落機車騎士　頭部變形身亡

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

徐小可玩遊戲狂喊阿翔！謝忻變臉：妳幹什麼？

「女歌手影響力排行」蔡依林跌出前三！冠軍網全傻了

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面