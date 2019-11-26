嘉市149家食品業者攜手守護食安　釣蝦場首次列入輔導

▲嘉義市推食品安全。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來，透過政府單位及食品業者的互相配合與努力，消費者與業者對於食品安全也更加重視，嘉義市政府與衛生局辦理食品安全衛生輔導，協助業者了解店家本身的食安缺失，並針對缺失積極改善，也鼓勵業者維持優良的衛生習慣與強化自主管理。嘉義市衛生局25日舉辦「108年食品業者食品安全衛生輔導計畫成果發表記者會」，副市長陳淑慧代表市長黃敏惠親臨現場頒證表揚，共149家食品業者通過認證，藉由頒獎儀式鼓勵食品業者，持續落實衛生自主管理，我食安 我驕傲」，守護嘉義市食安之都。

為使食品業者了解並遵循食品安全衛生管理法及食品良好衛生規範準則(GHP)相關規定，且落實於實際操作，衛生局特與社團法人中華食品安全管制系統發展協會合作，成立食品安全衛生輔導小組，並邀請專家、學者為嘉義市食品業者進行食品安全衛生輔導，針對烹調與製程作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、用餐場所產品安全衛生管理、販賣區衛生管理、倉庫衛生管理、食品標示等七大面向，在業者主動配合下，進行逐項輔導。

陳淑慧表示，很高興有這麼多的食品業者通過輔導認證，希望業者能夠持續保持良好的衛生自主管理態度，並將「我食安 我驕傲」的使命感，推動到全嘉義市，帶動更多食品業者共同守護嘉義市的食品安全。

衛生局表示，今年度首次將釣蝦場列入食品安全衛生的輔導店家，以往釣蝦場給大眾的既定印象是「環境整潔不佳」、「燈光不足、不夠明亮」、「廚房衛生待加強」等不好觀感，透過本次的輔導以及業者的努力，全力翻轉釣蝦場的刻板印象，更有業者全面更換廚房的天花板及燈具，為了就是給予嘉義市民整潔且衛生的用餐場所。

今年度榮獲通過輔導認證的業者包含午晚餐及全日餐廳業(63家)、早餐及早午餐業(16家)、咖啡專賣業(7家)、烘焙坊業(36家)、釣蝦場餐飲部(6家)、飲冰品專賣業(19家)、小吃業(2家)等共149家。通過輔導認證的業者名單將公佈於嘉義市政府衛生局網站上，提供消費大眾用餐選擇參考。

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