「聖誕禮物」送什麼全看美國！　北韓警告：年底大限將至

▲ 金正恩曾承諾，若美國年底前改變態度，願意再與川普舉行峰會。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩4月發表施政演說表示，願意保持耐心，等待美國在年底前改採正確態度。北韓外務省美國事務副相李泰成（音譯）3日再度強調，今年年底就是最後期限，要求美國盡快採取行動。

北韓官媒《朝中社》3日刊登李泰成談話內容指出，「我們向美國提出的死限正在一天天接近，如今就看美國的決定了。即將到來的聖誕節禮物會是什麼，全看美國的決心」，宣稱北韓為了避免過去主動提出的重大決策毀於一旦，目前為止盡可能發揮耐心，持續努力至今，認為無核化談判陷入膠著應歸咎於美國。

李泰成表示，「如同我們目前為止一切公開透明的作風，對我們現在該做的事也不會有所隱藏，因此再次提醒美國，我們提出的年底這個時限越來越近了。美國無意回報我們主動的重大決策，口口聲聲喊著『持續實質對話』，只是為了替自己爭取時間。」

李泰成指出，美國不斷爭取時間，不過是想將其當成扭轉國內政治局勢及對2020大選有利的伎倆，「每當美國無計可施時，就會像鸚鵡一般老調重彈，但如今已經沒有人會聽信這種話了」，間接催促美國總統川普（Donald Trump）盡快做出決策。

南韓《韓聯社》分析，北韓此言代表美國若不在年底前改變態度，有可能發射洲際彈道飛彈（ICBM）及重啟核試。李泰成提及「聖誕禮物」也令人聯想到，北韓2017年7月4日發射火星-14型洲際彈道飛彈，金正恩事後便稱其為「送給傲慢的美國人的獨立日禮物」。

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