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大陸漁船越界！澎湖海巡超前部署破功？　海委會怒嗆：同仁的命不是命

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▲▼海委會怒嗆，「同仁的命不是命嗎？」（圖／取自海洋委員會臉書）

▲海委會怒嗆，「同仁的命不是命嗎？」（圖／取自海洋委員會臉書）

記者林彥臣／綜合報導

澎湖日前發生大陸漁船借避風之名，進入澎湖南方海域，卻未及時到場執法，遭國家公園警察質疑海巡署「超前部署」破功。對此海委會小編在臉書po出海巡署執法數據，並且怒嗆「我們同仁的命不是命嗎？」

海洋委員會po文指出，「我們的兄弟我們挺！今天有則新聞說我們，澎湖海巡同仁超前部署破功，讓中國漁船如入無人之境？真的是這樣嗎？」

海委會提出數據，105~107年澎湖海巡隊的成效數據，驅離成效，共計驅離越界陸船454艘。扣留成效，扣留非法越界陸船共46艘，留置大陸船員高達442人，大陸船員平均每人留置33天，罰鍰新台幣高達4千335萬元（均已上繳國庫）沒入漁獲1萬4115公斤，沒入漁網110件，沒入起網機36具，沒入網板40塊，沒入殘害海床的無情滾輪20條，沒入集漁燈135盞，沒入蟹籠1356具。

海委會小編表示，在海上開船不是像在陸上開車發動引擎就能開，每一次出勤，都是拿命在拚！更何況正值東北季風，澎湖的海域動不動就是十幾級風！你站在岸邊都會怕被吹走了，更何況在海上？還要在兩艘船之間跳來跳去爬來爬去！
如果你的家人在這值勤，你不擔心？你不煩惱？「我們同仁的命不是命嗎？」

海委會表示，「確實，我們同仁沒有辦法一艘一艘去驅離，因為艦艇能量人力真的有限，這個部分我們仍須檢討改進，海巡勤務何其繁雜，不可能盡善盡美，但是身為上級我們願意包容體諒我們同仁，因為他們都盡力了，而非無所作為！另外不同的聲音我們也願意虛心改進檢討，但是這一切，必須以同仁的安全為第一」。

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