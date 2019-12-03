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22歲男「台7乙線重機過彎」壓不過猛撞3車！嫩妹遭壓車底　男友公主抱霸氣救援

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記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

桃園大溪區1日下午發生一起事故，事發當時22歲的葉姓男子騎重機經過台7乙線附近，疑似是因為壓車不成，因此在轉彎時，接連撞上停放在路邊的三輛機車，也導致其中一名女子受到挫傷，所幸事發之後，女子的男友隨即霸氣「公主抱」將她救出，才沒有造成進一步傷害。

▲▼ 22歲男「台7線重機過彎」壓不過！打滑猛衝對向車道撞3車　1女子遭波及挫傷 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲多輛機車遭到波及。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

這起事故發生在1日下午5時許，事發當時葉男騎著重機，行駛大溪區台7乙線，往三峽方向行駛，接著卻疑似因為壓車失敗，導致機車失控滑向對向車道，並且猛烈撞上停於路邊的三部機車，不僅遭成自己多處挫傷，還導致路旁一名女性身體輕微挫傷。

▲▼ 22歲男「台7線重機過彎」壓不過！打滑猛衝對向車道撞3車　1女子遭波及挫傷 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事發之後，路邊的騎士們均表示，不要隨意移動車輛，因為還有要肇責問題需要警方去釐清。對此，警方初步調查，應是因為葉男操作不當，所以導致過彎時滑向對向車道才會發生事故，而警方也呼籲，台7乙線山路多彎，每隔一公里設有警告標示，除固定測速桿外，大溪分局每日不定時編排以手持雷射槍加強取締超速、防制危險駕車勤務。

▲▼ 22歲男「台7線重機過彎」壓不過！打滑猛衝對向車道撞3車　1女子遭波及挫傷 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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