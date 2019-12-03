最討厭便當菜色！　饕客一面倒選「它」：絕對列為拒絕店家

▲便當最討厭哪道菜？（圖為示意圖／取自免費圖庫pixabay）



圖文／周刊王



在外面工作，常常無法吃到家裡煮的飯，因此有許多人會選擇購買便當來均衡飲食。只不過，便當店不可能滿足所有人的喜好，不是所有菜色都能讓大家都滿意。近日一名網友好奇詢問，大家在買便當時最喜歡看到什麼菜色，引發熱議，不過也意外釣出眾多饕客最討厭的菜，紛紛表示：「看到它直接拒絕往來。」

近日一名網友在「PTT」發文表示，之前曾待過一間公司，附近的食物非常少，因此中午習慣去連鎖便當店光顧，鬍鬚張、池上飯包還有悟饕飯包都吃過無數次；他也強調，自己總是期待便當店的菜色有大把大把的高麗菜跟茄子。讓他不禁好奇詢問網友：「不知道大家中午或晚餐打開便當，最期待看到的菜是甚麼呢？」

文章曝光後隨即引發熱議，網友紛紛點出自己心目中最喜愛的菜色：「萵苣、青椒、花椰菜」、「辣的螞蟻上樹」、「苦瓜、皎白筍、番茄蛋」、「豬腳、牛小排、玉米筍」、「花椰菜、土豆炒麵筋」。

不過，原PO的提問也意外釣出許多饕客的心聲，紛紛表示自己討厭「茄子」，甚至有人稱，只要一間便當店出現茄子，這輩子都不會再吃它：「放茄子我絕對列為拒絕店家，再也不買」、「茄子不行 ，第一次吃直接吐（廚師太爛），從此對茄子有恐懼」、「茄子是地獄來的食物，嘔嘔」、「茄子超噁」。

請繼續往下閱讀...

延伸閱讀

人夫被酸「媽寶、爛軍人」想離婚 妻女還原「沉迷電玩實況」打臉

女兒被霸凌！爸衝教室「10刀捅死他」丟地摔 9歲童父崩潰：兒原本要道歉

粉絲弔唁時間曝光！高以翔女友輕喚本名 八字訣別摯愛「放心高飛」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。