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最討厭便當菜色！　饕客一面倒選「它」：絕對列為拒絕店家

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部分網友對於茄子可以說是避之唯恐不及。　（示意圖／Pixabay）

▲便當最討厭哪道菜？（圖為示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／周刊王

在外面工作，常常無法吃到家裡煮的飯，因此有許多人會選擇購買便當來均衡飲食。只不過，便當店不可能滿足所有人的喜好，不是所有菜色都能讓大家都滿意。近日一名網友好奇詢問，大家在買便當時最喜歡看到什麼菜色，引發熱議，不過也意外釣出眾多饕客最討厭的菜，紛紛表示：「看到它直接拒絕往來。」

近日一名網友在「PTT」發文表示，之前曾待過一間公司，附近的食物非常少，因此中午習慣去連鎖便當店光顧，鬍鬚張、池上飯包還有悟饕飯包都吃過無數次；他也強調，自己總是期待便當店的菜色有大把大把的高麗菜跟茄子。讓他不禁好奇詢問網友：「不知道大家中午或晚餐打開便當，最期待看到的菜是甚麼呢？」

文章曝光後隨即引發熱議，網友紛紛點出自己心目中最喜愛的菜色：「萵苣、青椒、花椰菜」、「辣的螞蟻上樹」、「苦瓜、皎白筍、番茄蛋」、「豬腳、牛小排、玉米筍」、「花椰菜、土豆炒麵筋」。

不過，原PO的提問也意外釣出許多饕客的心聲，紛紛表示自己討厭「茄子」，甚至有人稱，只要一間便當店出現茄子，這輩子都不會再吃它：「放茄子我絕對列為拒絕店家，再也不買」、「茄子不行 ，第一次吃直接吐（廚師太爛），從此對茄子有恐懼」、「茄子是地獄來的食物，嘔嘔」、「茄子超噁」。

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