「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

▲中部7縣市共同簽署減媒宣言。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台中火力發電廠造成中部空汙嚴重，中央又要再放寬中火燃煤許可，犧牲中部鄉親健康，上午台中市長盧秀燕邀集中部七縣市共同簽署「減少生煤發電」六點聲明，彰化縣長王惠美會中質疑「我們真的有缺電嗎？台電真的有這麼急嗎」，犧牲中部鄉親健康，恐怕大家都無法接受。

▲中部7縣市共同簽署減媒宣言。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美說，七縣市反空汙立場是一致，希望透過區域治理平台在不影響經濟發展及民生需求前提下，有效推動降低空汙排放，依據衛福部統計資料顯示，從90年代到現在，中部地區民眾罹患「肺部及氣管支氣管」癌症的病例逐年攀升，比例增加近5倍，對民眾的生命財產是很大的威脅。中火目前是世界第二大燃煤火力發電廠，如再增加兩部燃氣機組，不汰舊的話，會成為全世界最大的燃煤發電廠，相對地對中部地區民眾的健康危害更是不得了。

▲中部7縣市共同簽署減媒宣言。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美會中一再重申，我們的政府告訴我們現在不缺電，並且綠能也發展得很好，最近在彰化彰濱工業區崙尾區也開發100MW的太陽光電場，預計兩年後風力發電達到6,500 MW目標，我們要去思考的是，「我們真的有缺電嗎？台電真的有這麼急嗎？」此外，生煤年使用量屬可控制條件，令人質疑的是為何環保署會有修正公告「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」規定得有百分之十之容許差值的部分去放寬中火燃煤量。

▲中部7縣市共同簽署減媒宣言。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美同時強調，深澳電廠採用的「超超臨界燃煤機組」，現在應用在林口及大林發電廠，此種新燃煤發電機組也一直沒有應用在中部地區，「超超臨界燃煤機組」的汙染源較少，結果中火不採用，多位專家學者也指出，中火倘改用潔淨燃料，可讓彰化縣PM2.5年平均濃度約可改善3.27 微克，彰化縣的空氣品質就會跟宜、花、東一樣好。我們希望台電不要再增設機組，也不要有百分之十之容許差值的空間，並且將既有的機組盡速汰換掉，現在綠能發展已經這麼多，中火是否有必要10部機組都全力全開，她期望透過共同治理的平台，讓中央政府正視中部人的健康，我們一定會捍衛鄉親的健康。

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