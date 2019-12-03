「楊蕙如操控網軍只是冰山一角」　張善政質疑：相信也有打壓過賴清德

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如疑涉入網軍帶風向，指使網軍在PTT貼文攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，間接造成蘇啟誠自殺，遭北檢依侮辱公署罪起訴。國民黨副總統參選人張善政3日在網路直播節目中，強調楊蕙如操控網軍只是政治圈冰山一角，更質疑民進黨副總統參選人賴清德先前在黨內初選時稱遭「國家機器」打壓，恐怕楊蕙如當時也涉入其中。

主持人彭啟明詢問張善政有沒有被網軍黑過的經驗，張善政表示，他過去接任「0206花蓮地震善款管理及監督委員會」召集人時，曾想把部分善款用到產業界賑災，結果被罵翻了，「我覺得非常明顯是網軍在操控，當時關心我的年輕朋友都陸續轉PTT文章給我，的確黑得不得了。」

張善政認為，像楊蕙如操控網軍的案例只是冰山一角，同時也代表現今政治圈網軍生態，呼籲檢調單位查到底，此外，楊蕙如很明顯一直幫蔡英文操控網軍，的確有聽說過他接觸韓國瑜陣營，但後來拒絕了。

張善政更質疑，前陣子賴清德也說過他被國家機器打壓，在蔡賴黨內初選競爭階段，相信楊蕙如也有去打壓賴清德，「雖然沒有明確證據，但我們這圈子心裡都有一把尺，看得非常清楚。」

張善政強調，不只網軍，很多媒體也被收買，媒體帶風向後接著會影響民調，因此合理懷疑民調也被收買，才會一面倒支持蔡英文，至於楊蕙如遭起訴，張善政認為以現在的法律不會判太重，但也呼籲社會齊聲以道德譴責。

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