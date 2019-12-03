　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「楊蕙如操控網軍只是冰山一角」　張善政質疑：相信也有打壓過賴清德

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼張善政 韓國瑜VS張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如疑涉入網軍帶風向，指使網軍在PTT貼文攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，間接造成蘇啟誠自殺，遭北檢依侮辱公署罪起訴。國民黨副總統參選人張善政3日在網路直播節目中，強調楊蕙如操控網軍只是政治圈冰山一角，更質疑民進黨副總統參選人賴清德先前在黨內初選時稱遭「國家機器」打壓，恐怕楊蕙如當時也涉入其中。

主持人彭啟明詢問張善政有沒有被網軍黑過的經驗，張善政表示，他過去接任「0206花蓮地震善款管理及監督委員會」召集人時，曾想把部分善款用到產業界賑災，結果被罵翻了，「我覺得非常明顯是網軍在操控，當時關心我的年輕朋友都陸續轉PTT文章給我，的確黑得不得了。」

張善政認為，像楊蕙如操控網軍的案例只是冰山一角，同時也代表現今政治圈網軍生態，呼籲檢調單位查到底，此外，楊蕙如很明顯一直幫蔡英文操控網軍，的確有聽說過他接觸韓國瑜陣營，但後來拒絕了。

張善政更質疑，前陣子賴清德也說過他被國家機器打壓，在蔡賴黨內初選競爭階段，相信楊蕙如也有去打壓賴清德，「雖然沒有明確證據，但我們這圈子心裡都有一把尺，看得非常清楚。」

張善政強調，不只網軍，很多媒體也被收買，媒體帶風向後接著會影響民調，因此合理懷疑民調也被收買，才會一面倒支持蔡英文，至於楊蕙如遭起訴，張善政認為以現在的法律不會判太重，但也呼籲社會齊聲以道德譴責。

其他人也看了這些…

楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向　檢：你就是網軍頭！
卡神楊蕙如遭起訴！「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形　網笑爛：神猛案外案
卡神養網軍遭起訴！韓國瑜：查清有無動用公帑　當選後一定還蘇啟誠公道

相關熱門新聞…

卡神用LINE下令「月領1萬帶風向」　陳宜民：民進黨網軍間接害死蘇啟誠
被質疑透過「卡神」帶風向　謝長廷：尊重每個人的想像力
外交官之死／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...幕後黑手卡神楊蕙如遭起訴

白白胖胖也是一種美

ET快訊
高以翔答應他上節目卻丟命！黃景瑜崩潰神隱4天憔悴暴瘦
快訊／郭台銘將飛美國見川普　下午4點30分召開記者會
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「卡神」楊蕙如屬個人行為　民進黨：無關！勿見獵心喜政治操作

楊蕙如來自嘉義幫！藍委質疑背後黑手是「英派」掌門人陳明文

下架吳斯懷VS.下架柯建銘　徐永明批：兩大黨半斤八兩

陳水扁正式表態！認為韓國瑜慘輸　喊「明年一定投給蔡英文」

台北與捷克首都成姐妹市！布拉格市長：明年1月與柯文哲簽協議

蔡英文文宣大將林鶴明分析韓國瑜核心問題：不敢說真話才是韓黑

「楊蕙如操控網軍只是冰山一角」　張善政質疑：相信也有打壓過賴清德

于美人：韓國瑜帶民調後已失真　我們就不在民調上糾葛

蔡英文對「卡神」裝聾作啞　韓國瑜：人民有權知道誰給網軍錢

快訊／高雄捷運確定延伸屏東東港　蔡英文：由部會專業判斷

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

「卡神」楊蕙如屬個人行為　民進黨：無關！勿見獵心喜政治操作

楊蕙如來自嘉義幫！藍委質疑背後黑手是「英派」掌門人陳明文

下架吳斯懷VS.下架柯建銘　徐永明批：兩大黨半斤八兩

陳水扁正式表態！認為韓國瑜慘輸　喊「明年一定投給蔡英文」

台北與捷克首都成姐妹市！布拉格市長：明年1月與柯文哲簽協議

蔡英文文宣大將林鶴明分析韓國瑜核心問題：不敢說真話才是韓黑

「楊蕙如操控網軍只是冰山一角」　張善政質疑：相信也有打壓過賴清德

于美人：韓國瑜帶民調後已失真　我們就不在民調上糾葛

蔡英文對「卡神」裝聾作啞　韓國瑜：人民有權知道誰給網軍錢

快訊／高雄捷運確定延伸屏東東港　蔡英文：由部會專業判斷

「卡神」楊蕙如屬個人行為　民進黨：無關！勿見獵心喜政治操作

楊蕙如來自嘉義幫！藍委質疑背後黑手是「英派」掌門人陳明文

下架吳斯懷VS.下架柯建銘　徐永明批：兩大黨半斤八兩

內急衝派出所被回「有人！」　他狂敲門嗆：他x的！當警察了不起...

陳水扁正式表態！認為韓國瑜慘輸　喊「明年一定投給蔡英文」

求職男面試一半「小便失禁＋瞳孔放大」突猝死…「生前一句話」考官嚇壞秒懂

涉金尚昌掏空案遭求償　林鴻明等人二審逆轉須賠近5億

「想開咖啡店」所以當房仲？多益近滿分學霸男　思維不一般

統一發票密碼　「0」開頭平均開出千萬大獎最多　財神爺最愛

陳凱倫低調現身…弔唁卡片「寫下8字」道盡高以翔一生惹鼻酸

政治熱門新聞

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

即／網軍害死駐日外交官　韓國瑜籲徹查金主

檢察官認證　綠營網軍月領1萬！

張雅琴怒轟李佳芬家族砂石案「你娘卡好」

蔡英文回鄉屏東湧入3萬支持者　大進場狂擠20分鐘

外匯存底前段班　韓：大家為何窩囊

韓國瑜：綠營網軍幕後金主是誰？

當選送軍公教旅外進修一年　韓：每人補助60萬

「卡神」楊蕙如下令網軍護航謝長廷

看卡神被抓　陳佩琪：民進黨會永續執政

吳怡農身價破5000萬！喊「蔣經國是壞人」

獨／郭台銘將赴白宮見美國總統川普

吳敦義保勢三招　攏郭親馬抓止兀

更多熱門

相關新聞

于美人：韓國瑜帶民調已失真

于美人：韓國瑜帶民調已失真

親民黨總統候選人宋楚瑜、發言人于美人受訪時，于美人稱當時鴻海創辦人被民調做掉，「受了很大委屈」，如今韓國瑜用極端方式帶民調，造成民調失真，她認為，極端呼喚極端，「民調已經失真，我們就不在民調上面糾葛」。

快訊／高雄捷運確定延伸屏東　蔡英文：由部會專業判斷

快訊／高雄捷運確定延伸屏東　蔡英文：由部會專業判斷

快訊／楊蕙如案　蔡英文：不評個案！應防錯假訊息

快訊／楊蕙如案　蔡英文：不評個案！應防錯假訊息

3黨總統參選人看過來！青年犀利18問

3黨總統參選人看過來！青年犀利18問

蔡不處理謝長廷？宋：2個月後可換人

蔡不處理謝長廷？宋：2個月後可換人

關鍵字：

楊蕙如卡神張善政賴清德蔡英文網軍2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面