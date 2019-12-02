不意外！卡神遭檢察官認證網軍頭　柯文哲：請還大家乾淨的網路空間

▲柯文哲對於卡神被抓到是網軍頭不意外。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

檢調查出「卡神」楊惠如就是網軍頭，引來熱議。對此，台北市長柯文哲2日在臉書表示，並不意外，但是自詡為「進步」的台灣政黨，花錢培養網軍，操控網路輿論，任何人都應該譴責這樣的操作方式。

柯文哲說，台灣網路被滲透，甚至企圖影響台灣的選舉，這並不意外。今年初訪美行程外洩，查到的攻擊IP位址就來自中國大陸，顯然台灣的資訊安全防護還要加強。



但是，柯文哲認為自詡為「進步」的台灣政黨，底下的人也與中國大陸使用相同的手法，花錢培養網軍，操控網路輿論，甚至可能因此逼死一名外交官，「今天還被檢察官認證」，網軍的行為，過去都只是傳聞，如今被檢調單位證實，認為任何人都應該譴責這樣的操作方式，請各大政黨，還給大家一個乾淨的網路討論空間。

檢警偵辦「idcc」網文侮辱大阪駐日代表處案，除了查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，更意外發現，楊透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向，雖然楊否認犯行，但台北地檢署仍根據共犯手機內對話紀錄，認定楊就是網軍頭。

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