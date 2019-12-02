　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲、侯友宜便當會　雙北達共識：共同申辦2030亞運

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「雙北合作交流平臺」第9次副市長層級會議。（圖／台北市政府提供）

▲「雙北合作交流平臺」第9次副市長層級會議。（圖／台北市政府提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

新北市長侯友宜2日前往台北市政府與台北市長柯文哲展開便當會，討論每年約12月舉行的雙北論壇，中午吃完便當後，順便到雙北合作交流平台第9次副市長層級會議致意，另雙北達到共識，共同申辦2030亞週運動會。

柯文哲致詞表示，雙北市共同的生活圈，每天有幾十萬人在兩個城市間移動，推出1280月票、垃圾袋互相使用、環狀線開工早一點開工，2030亞運透過台北、新北一起去申辦。

侯友宜表示，很欣賞柯文哲快言快語，更欣賞他做事「阿莎力」不囉嗦，他們已經先聊了一個半小時，他代表新北市民謝謝柯市長，拜託大家給新北市支持，謝謝台北市照顧我們，一起努力。

▲▼「雙北合作交流平臺」第9次副市長層級會議。（圖／台北市政府提供）

雙北合作交流平台第9次副市長層級會議，由台北市副市長黃珊珊及新北市副市長陳純敬共同主持。

對於雙北將爭取亞運，陳純敬說，兩市將以雙北一體、場館資源共享的方式，朝向共同申辦2030年亞洲運動會的目標努力；另也將以場域建置、人才培育、活動推廣三大策略，合作推動電競產業發展。

雙北市政府自104年迄今陸續推動141項合作案，目前已完成110個合作案，其餘31案持續推動中。陳純敬表示，目前除了捷運環狀線第一階段將在今年底通車，汐止民生線、萬大中和樹林線、環狀線北環段及南環段也都積極推動中。

針對目前已經完成初勘作業的捷運環狀線第一階段，北市府指出，也希望能在12月10日前儘速完成相關缺失改善，並報請履勘作業，讓雙北市民在安全的前提之下，共享更便利的交通運輸服務。

外界相當關注之重大建設已陸續啟動，包括5月6日開工的中正橋改建工程、7月開工的翡翠專管計畫；北市府強調，將持續與新北市政府努力推動。

白白胖胖也是一種美

ET快訊
高雄20歲男爆氣削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連　醫：剩半
台灣最夯YouTuber頻道排名曝光　第一名驚呆網：他誰？
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

懶人包／黃國昌提砂石案關鍵4問題　韓國瑜提告「意圖使人不當選」

佳芬姐來了！「放韓假」後高雄市婦女後援會首度同台韓國瑜

全場狂喊「韓國瑜凍蒜」…王金平不鬆口　臉書11字曝心聲

柯文哲、侯友宜便當會　雙北達共識：共同申辦2030亞運

不意外！卡神遭檢察官認證網軍頭　柯文哲：請還大家乾淨的網路空間

翟本喬駁送高價口罩…友情價含稅只要28 　任何政黨有興趣都可供應

卡神公司承包WTA網球賽事有疑點　徐巧芯：連柯文哲都說怪怪的

影／蔡英文最新競選歌曝光　台語抒情搖滾！唱出年輕人給爸媽的一封信

卡神傳組織綠營網軍　陳其邁：尊重司法勿枉勿縱！注意虛假訊息

民歌手許景淳拜訪葉壽山　7日聽民歌演唱會…合唱《拜訪春天》

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

懶人包／黃國昌提砂石案關鍵4問題　韓國瑜提告「意圖使人不當選」

佳芬姐來了！「放韓假」後高雄市婦女後援會首度同台韓國瑜

全場狂喊「韓國瑜凍蒜」…王金平不鬆口　臉書11字曝心聲

柯文哲、侯友宜便當會　雙北達共識：共同申辦2030亞運

不意外！卡神遭檢察官認證網軍頭　柯文哲：請還大家乾淨的網路空間

翟本喬駁送高價口罩…友情價含稅只要28 　任何政黨有興趣都可供應

卡神公司承包WTA網球賽事有疑點　徐巧芯：連柯文哲都說怪怪的

影／蔡英文最新競選歌曝光　台語抒情搖滾！唱出年輕人給爸媽的一封信

卡神傳組織綠營網軍　陳其邁：尊重司法勿枉勿縱！注意虛假訊息

民歌手許景淳拜訪葉壽山　7日聽民歌演唱會…合唱《拜訪春天》

北水局放流魚苗12萬6千尾　回饋水庫淹沒區居民

台選手獲「兩岸電視主持人大賽」金獎　評委大讚「大膽、有活力」

整攤沒人醒著！2主子偷懶陪闆娘「補眠」　網笑：誠實商店？

根本不喜歡妳！她狠揭「男生愛撩妹」3噁渣心態　醜男→人氣王好滿足

雞排妹裸穿浴衣…領口滑落卡巨球！　「一手緊抓」胸上2點險看光

職棒釋出年輕球員「很現實的環境」　郭李建夫呼籲第6隊

爆誘姦害林奕含輕生…又被控「官商勾結」營業額慘縮　陳國星求償800萬敗訴

快訊／疑在車上吵架！母子駕車衝入八里碼頭…2人困車內

宜蘭男旅館內毒咖啡包配酒轟趴猝死　2友人驚慌落跑

高雄20歲男爆氣削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連　醫傻：剩半根

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

韓國瑜岳父：女婿看我砂石賺才選立委

空拍照超震撼！萬人擠爆挺小英　蔡英文新北、桃園造勢「場場滿」

韓國瑜1201最後站屏東慈鳳宮大爆棚　宣稱3萬人！

韓國瑜「讓高雄出個總統」　楊秋興臉書狠批

韓國瑜深夜發文：再說一遍，我反對一國兩制

懶人包／黃國昌爆韓國瑜關說砂石案攻防一次看

影／蘇貞昌、蘇巧慧哭了！蔡英文：蘇院長一旦投入戰場「就是用生命拚」

沈富雄點出國民黨「全面崩盤」三敗象

快訊／黃國昌控砂石案　韓辦證實：確定去北檢提告

法院認證「韓國瑜沒支持一國兩制」

韓國瑜再批NCC：媒體不是民進黨的

李四川見王金平談助韓人選　力拚整合

為砂石案被告　黃國昌酸：別按錯鈴

小英桃園競選總部成立　人潮滿滿　

更多熱門

相關新聞

卡神遭檢察官認證網軍頭　柯文哲：不意外！

卡神遭檢察官認證網軍頭　柯文哲：不意外！

檢調查出「卡神」楊惠如就是網軍頭，引來熱議。對此，台北市長柯文哲2日在臉書表示，並不意外，但是自詡為「進步」的台灣政黨，花錢培養網軍，操控網路輿論，任何人都應該譴責這樣的操作方式。

卡神公司承包WTA有疑點　徐巧芯：連柯文哲都說怪怪的

卡神公司承包WTA有疑點　徐巧芯：連柯文哲都說怪怪的

韓朱侯8日同台造勢　吳伯雄：侯友宜在最佳時機出手

韓朱侯8日同台造勢　吳伯雄：侯友宜在最佳時機出手

口誤下架吳思瑤　柯：愛的相反是冷漠

口誤下架吳思瑤　柯：愛的相反是冷漠

黃國昌打砂石案　柯：會被說是側翼

黃國昌打砂石案　柯：會被說是側翼

關鍵字：

柯文哲侯友宜雙北

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

高以翔23歲女友憔悴現身！

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

高以翔水晶棺將抵台！直播陪他最後回家的路

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面