柯文哲、侯友宜便當會　雙北達共識：共同申辦2030亞運

▲「雙北合作交流平臺」第9次副市長層級會議。（圖／台北市政府提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

新北市長侯友宜2日前往台北市政府與台北市長柯文哲展開便當會，討論每年約12月舉行的雙北論壇，中午吃完便當後，順便到雙北合作交流平台第9次副市長層級會議致意，另雙北達到共識，共同申辦2030亞週運動會。

柯文哲致詞表示，雙北市共同的生活圈，每天有幾十萬人在兩個城市間移動，推出1280月票、垃圾袋互相使用、環狀線開工早一點開工，2030亞運透過台北、新北一起去申辦。

侯友宜表示，很欣賞柯文哲快言快語，更欣賞他做事「阿莎力」不囉嗦，他們已經先聊了一個半小時，他代表新北市民謝謝柯市長，拜託大家給新北市支持，謝謝台北市照顧我們，一起努力。

雙北合作交流平台第9次副市長層級會議，由台北市副市長黃珊珊及新北市副市長陳純敬共同主持。

對於雙北將爭取亞運，陳純敬說，兩市將以雙北一體、場館資源共享的方式，朝向共同申辦2030年亞洲運動會的目標努力；另也將以場域建置、人才培育、活動推廣三大策略，合作推動電競產業發展。

雙北市政府自104年迄今陸續推動141項合作案，目前已完成110個合作案，其餘31案持續推動中。陳純敬表示，目前除了捷運環狀線第一階段將在今年底通車，汐止民生線、萬大中和樹林線、環狀線北環段及南環段也都積極推動中。

針對目前已經完成初勘作業的捷運環狀線第一階段，北市府指出，也希望能在12月10日前儘速完成相關缺失改善，並報請履勘作業，讓雙北市民在安全的前提之下，共享更便利的交通運輸服務。

外界相當關注之重大建設已陸續啟動，包括5月6日開工的中正橋改建工程、7月開工的翡翠專管計畫；北市府強調，將持續與新北市政府努力推動。

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