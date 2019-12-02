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吳怡農身價破5000萬！　稱蔣經國害父親失業

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▲▼蔣萬安、吳怡農。（圖／記者莊喬迪攝、吳怡農辦公室）

▲蔣萬安、吳怡農。（圖／記者莊喬迪攝、吳怡農辦公室）

政治中心／綜合報導

民進黨籍立委候選人吳怡農1日提及，前總統蔣經國害爸爸吳乃德失業，想不到現在居然跟蔣經國的孫子蔣萬安成為競爭對手。不過，吳怡農的這番話，立刻被網友起底，質疑蔣經國1988年1月就過世了，吳乃德遭中研院拒聘是在1990年，當時蔣經國都過世了，怎麼害他沒有工作？

不僅如此，更有網友翻出資料，指吳怡農伯父吳乃仁過去因為兒女擔任台苯董事長、董事，早被戲稱為「家族企業」，吳怡農才是從小到大「吃香喝辣」。

吳怡農不到40歲　已擁超過5000萬元財產

中選會日前公布的候選人財產申報資料顯示，吳怡農名下沒有不動產，但擁有一輛在2015年以93萬元購入的Lexus 1798c.c.汽車，另申報存款多半是外幣，包括港幣、人民幣、美元，以及新台幣，換算成台幣總共2330萬1989元，其中光是美元折合成台幣，就突破2000萬元。

此外，吳怡農還申報債券1筆，折合台幣為2727萬9962元，以及2筆事業投資，分別為2015年投資牡來丹好公司19萬元，和2020年投資香港Gallant Inc Limited，名下沒有任何債務。

蔣萬安背千萬房貸　妻子在宜蘭有一筆土地

對比蔣萬安申報資料，妻子石舫亘擁有宜蘭羅東鎮中華段1筆面積455平方公尺的不動產土地，以及2項建物，還有一輛2019年以35萬元買的TOYOTA SIENNA LE汽車；存款部分，活期儲蓄存款為626萬5740元，外幣組合存款為美金41萬4106.15元。此外，石舫亘還有2筆保險，1筆房屋貸款，現在仍有1694萬3372元房貸尚未償還。

事實上，蔣萬安9月受訪時，就透過媒體表示，盼與吳怡農是一場「君子之爭」，接下來都可以正面選舉。面對吳怡農說出小時候批蔣經國是壞人，害爸爸失業，想不到現在要和蔣經國孫子競爭等言論，蔣萬安反擊，蔣經國一直都是台灣民眾最懷念的總統，他的勤政愛民是最令人感念的，也一直是自己效法的對像。

蔣萬安表示，每個人都有參選動機，而自己從政的初衷就是「為民服務」、「實在做事」、「解決問題」，從四年前第一次參選，都堅持正面選舉，「對於任何貼標籤式的批評，我都不會回應。」

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